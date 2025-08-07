Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Румъния се сбогува с Йон Илиеску 
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:53Коментари (0)50
©
Национален ден на траур в Румъния. Йон Илиеску, първият свободно избран президент след падането на комунистическия режим, е изпратен в последния си път днес, пише Digi24.

Държавното погребение ще бъде в двореца Котрочени с нова религиозна служба в залата "Съюз“, последвана от военна церемония на почетния караул и изпълнение на националния химн. Тялото на Йон Илиеску ще бъде транспортирано до военното гробище Генча 3 с оръдиево погребално шествие. Погребението ще се състои в присъствието на семейството и близките приятели.

"Фокус" припомня, че Илиеску почина на 5 август на 95-годишна възраст, след почти два месеца в болница.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
15:10 / 05.08.2025
Мълния удари къща в село край Кочериново
Мълния удари къща в село край Кочериново
10:08 / 05.08.2025
Дияна Русинова за светофара в Кресна: Когато искаш да не решиш даден проблем, правиш това
Дияна Русинова за светофара в Кресна: Когато искаш да не решиш даден проблем, правиш това
10:09 / 05.08.2025
Разгоряло се е още едно огнище над село Плоски, два хеликоптера участват в гасенето
Разгоряло се е още едно огнище над село Плоски, два хеликоптера участват в гасенето
14:08 / 05.08.2025
Снимаха 36 шофьори в аварийната лента на АМ "Струма"
Снимаха 36 шофьори в аварийната лента на АМ "Струма"
11:43 / 05.08.2025
Полицията откри и унищожи близо половин тон канабис в Пиринско
Полицията откри и унищожи близо половин тон канабис в Пиринско
11:08 / 05.08.2025
Случаите, в които могат да удържат от пенсията ви – сумите вече са и в евро 
Случаите, в които могат да удържат от пенсията ви – сумите вече са и в евро 
16:00 / 05.08.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Природни стихии
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: