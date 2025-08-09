Президентът на Колумбия започва преговори с най-големия наркокартел

© Президентът на Колумбия Густаво Петро обяви вчера, петък, че са започнали "преговори“ в чужбина с Clan del Golfo, най-голямото наркокартел в латиноамериканската държава, предава Proto Tema.



Clan del Golfo, родено от пепелта на крайни десни паравоенни организации, които бяха разпуснати и разоръжени през 2000 г. и се оценява, че днес наброява над 7500 членове, е най-големият износител на кокаин в света и представлява едно от най-големите предизвикателства за сигурността, пред които е изправен социалдемократическият президент, първият държавен глава, принадлежащ към левицата.



"Започнахме преговори извън Колумбия със самопровъзгласената армия на гайтанистите“, заявява Петро по време на церемония в Кордова (север), без да дава повече подробности.



Clan del Golfo е известен също под името Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) и твърди, че е политическа организация, а не наркокартел.



Като такава, тя изисква дискриминационно третиране, подобно на това, което са получавали в миналото организациите на крайната левица и паравоенните отряди.



В края на юли правителството представи в Конгреса спорна предложение, което предвижда да се предложат на членовете на престъпни организации намаления на наказанията и гаранции, че няма да бъдат екстрадирани в замяна на разоръжаването им.



След като пое поста си през 2022 г., президентът Петро се опита да постигне чрез преговори разоръжаването на различни въоръжени организации, но досега без успех.



През 2023 г. в Колумбия са регистрирани 2 530 000 акра незаконни насаждения от кока, листата на които са суровина за производството на кокаин, според най-новия доклад на компетентната служба на ООН, въпреки операциите на въоръжените сили за спиране на производството и трафика на наркотици.



През септември правителството на Тръмп ще реши дали да поднови сертификацията на Колумбия като съюзник в борбата срещу трафика на наркотици, от която зависят финансирания, които са от ключово значение за борбата срещу бунтовниците и трафикантите на наркотици.