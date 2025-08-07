Новини
Новите мита на Тръмп влязоха в сила
Автор: Елиза Дечева 11:11
©
Американските мита от 10% до 50% влязоха в сила в 07:00 часа българско време днес за много стоки от десетки търговски партньори. 

Тръмп наложи високи мита на редица държави, включително 50% върху стоките от Бразилия, 39% - на тези от Швейцария, 35% - Канада. Продуктите от Европейския съюз, Япония и Южна Корея ще бъдат облагани с 15%, докато вносът от Тайван, Виетнам и Бангладеш ще бъде с 20%.

Американският президент се закани да наложи и 100% мита върху вносните чипове и полупроводници, но подчертава, че компаниите ще бъдат освободени от мита, ако произвеждат тези продукти в САЩ.

"Насрещните мита влизат в сила в полунощ. Милиарди долари - най-вече от държавите, които се възползваха от САЩ дълги години с усмивка на уста, ще започнат да прииждат в САЩ“, заяви Тръмп в Truth Social. 

САЩ също така се подготвят да наложат санкции и на Русия, за да окажат натиск върху Москва за прекратяване на войната с Украйна. Той обеща допълнителни 25% мита за Индия заради покупките ѝ на руски петрол с което общите мита за страната станаха 50%.

