ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Мястото, където ще бъде погребан президентът Илиеску, е в центъра на корупционен скандал
Генерал Зису е обвинен заедно с двама други висши офицери и двама подофицери от Министерството на националната отбрана, в незаконно предоставяне на гробни места "с предварителна уговорка за период от 49 години във военното гробище "Генча".
Прокурорите на Националната дирекция за борба с корупцията твърдят за щети в размер на над 2,4 милиона евро, свързани с фиктивни строителни работи в това гробище. В НДБК досието, освен генерал-лейтенант в оставка Каталин Зису, бивш началник на отдел "Логистика“ в Министерството на националната отбрана, се разследват и бригаден генерал в оставка - Александру Неделку, бивш началник на военното гробище "Генча III", полковник Йонуц-Леонард Джордже, бивш заместник
на генерал Неделку, двама други началници на взводни адютанти и цивилен служител от същото военно гробище.
"В прокурорското разпореждане се посочва, че по делото са налице доказателства, от които произтича основателно подозрение, очертаващо следното положение на нещата: През април 2024 г. заподозреният пълководец Зису Каталин-Щефаница, в гореспоменатото качество и въз основа на същото наказателно решение, е упълномощил заподозрения пълководец Неделку Александру, в качеството му на командир на UM 02210 Букурещ (подразделение, което администрира Военното гробище "Генча III"), незаконно да одобри сключването на концесионни договори за гробни места предварително за срок от 49 години за пет (5) лица, за които също са били съставени искания в тази връзка, като в три случая са били вмъкнати неверни данни, в резултат на което съответните лица са били военнослужещи/договорно наети цивилни служители в рамките на Министерството на националната отбрана“, се казва в прессъобщението на НДБК, цитирано от Digi24.
По този начин, според прокурорите, Зису е "подбудил“ генерал Неделку да одобри концесията на гробни места за 49 години "на лица, които не отговарят на законовите условия, като по този начин е засегнал законните интереси на министър-председателя да гарантира правилността на концесията и разпределението на гробни места, от една страна, като по този начин е създал неправомерна облага в полза на петте лица, роднини или близки на заподозрения главен лейтенант Зису Каталин-Щефаница, чрез концесия на гробни места в нарушение на законовите разпоредби“. Така Каталин Зису е обвинен в незаконно предоставяне на погребални места на свои роднини и близки приятели във военното гробище в Генча. Сред тези, които биха се възползвали от благоволението на генерала, е Мирабела Дауер . Певицата вече е била разпитана от НДБК-прокуратурата.
От петте гробни парцела, за които се твърди, че са предоставени незаконно, два са се озовали на имената на снахата и тъста на бившия генерал Каталин Зису, а един е прехвърлен на името на Мирабела Дауер. Това са обвиненията, повдигнати от прокурорите срещу бившия началник на логистиката на Министерството на националната отбрана. Става въпрос за гробни парцели в гробището "Генча", военно гробище, администрирано от Министерството на националната отбрана.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мълния удари къща в село край Кочериново
10:08 / 05.08.2025
Снимаха 36 шофьори в аварийната лента на АМ "Струма"
11:43 / 05.08.2025
Полицията откри и унищожи близо половин тон канабис в Пиринско
11:08 / 05.08.2025
Случаите, в които могат да удържат от пенсията ви – сумите вече са и в евро
16:00 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: