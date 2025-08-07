Мястото, където ще бъде погребан президентът Илиеску, е в центъра на корупционен скандал

© digi24.ro Военното гробище Генча III, където бившият президент Йон Илиеску беше погребан с военни почести днес, е в центъра на корупционен скандал, след който бившият началник на армейската логистика, генерал Каталин Зису, беше поставен в резерв и под съдебен контрол .



Генерал Зису е обвинен заедно с двама други висши офицери и двама подофицери от Министерството на националната отбрана, в незаконно предоставяне на гробни места "с предварителна уговорка за период от 49 години във военното гробище "Генча".



Прокурорите на Националната дирекция за борба с корупцията твърдят за щети в размер на над 2,4 милиона евро, свързани с фиктивни строителни работи в това гробище. В НДБК досието, освен генерал-лейтенант в оставка Каталин Зису, бивш началник на отдел "Логистика“ в Министерството на националната отбрана, се разследват и бригаден генерал в оставка - Александру Неделку, бивш началник на военното гробище "Генча III", полковник Йонуц-Леонард Джордже, бивш заместник



на генерал Неделку, двама други началници на взводни адютанти и цивилен служител от същото военно гробище.



"В прокурорското разпореждане се посочва, че по делото са налице доказателства, от които произтича основателно подозрение, очертаващо следното положение на нещата: През април 2024 г. заподозреният пълководец Зису Каталин-Щефаница, в гореспоменатото качество и въз основа на същото наказателно решение, е упълномощил заподозрения пълководец Неделку Александру, в качеството му на командир на UM 02210 Букурещ (подразделение, което администрира Военното гробище "Генча III"), незаконно да одобри сключването на концесионни договори за гробни места предварително за срок от 49 години за пет (5) лица, за които също са били съставени искания в тази връзка, като в три случая са били вмъкнати неверни данни, в резултат на което съответните лица са били военнослужещи/договорно наети цивилни служители в рамките на Министерството на националната отбрана“, се казва в прессъобщението на НДБК, цитирано от Digi24.



По този начин, според прокурорите, Зису е "подбудил“ генерал Неделку да одобри концесията на гробни места за 49 години "на лица, които не отговарят на законовите условия, като по този начин е засегнал законните интереси на министър-председателя да гарантира правилността на концесията и разпределението на гробни места, от една страна, като по този начин е създал неправомерна облага в полза на петте лица, роднини или близки на заподозрения главен лейтенант Зису Каталин-Щефаница, чрез концесия на гробни места в нарушение на законовите разпоредби“. Така Каталин Зису е обвинен в незаконно предоставяне на погребални места на свои роднини и близки приятели във военното гробище в Генча. Сред тези, които биха се възползвали от благоволението на генерала, е Мирабела Дауер . Певицата вече е била разпитана от НДБК-прокуратурата.



От петте гробни парцела, за които се твърди, че са предоставени незаконно, два са се озовали на имената на снахата и тъста на бившия генерал Каталин Зису, а един е прехвърлен на името на Мирабела Дауер. Това са обвиненията, повдигнати от прокурорите срещу бившия началник на логистиката на Министерството на националната отбрана. Става въпрос за гробни парцели в гробището "Генча", военно гробище, администрирано от Министерството на националната отбрана.