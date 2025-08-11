ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВнР с предупреждение за всички българи, пътуващи към Испания
Те ще се провеждат всеки сряда, петък, събота и неделя в часовите интервали от 05:00 часа до 09:00 часа, от 12:00 часа до 15:00 часа и от 21:00 часа до 23:59 часа, считано от 15 август 2025 г., като стачните действия ще продължат потенциално до 31 декември 2025 г., ако исканията на служителите не бъдат изпълнени.
Очаква се да бъде засегнато наземното обслужване, включително обработката на багаж, особено в най-натоварените часове, във всички бази на авиокомпания Ryanair в Испания, включително летищата Мадрид-Барахас, Барселона-Ел Прат, Малага, Аликанте, Валенсия, Севиля, Палма де Майорка, Тенерифе Юг, Лансароте, Ибиса, Жирона, Сантяго де Компостела. От своя страна авиокомпания Ryanair е обявила, че не очаква стачните действия да окажат влияние върху изпълнението на графика на планираните полети.
МВнР препоръчва на българските граждани, планиращи да пътуват през посочения период с полети от или до Кралство Испания, да проверяват предварително и да следят информацията за своите полети в сайтовете или мобилните приложения на съответните авиокомпании.
