Боян Чуков: Не е разумно да се правим на врачки, които се опитват да си измислят нещо

© Евентуалната дата за срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин е 11 август.



"В началото се говореше, че срещата ще бъде и със Зеленски. Вчера Путин излезе и каза: "Да, нямам против да говоря и със Зеленски, но засега няма основание за такава среща". Малко по-късно питат Тръмп какво се случва, а той казва, че Путин първо ще се види с него. В момента и двете страни се опитват да бъдат максимално адаптивни една към друга", каза международният анализатор Боян Чуков.



Той изтъкна прогноза на руския геостратег Андрей Школников, който публикува карта на това как ще се разпадне Украйна.



"На тази карта бяха четирите области. Одеса я няма в тази карта. Тя стои в друга конфигурация. Докато няма конкретика, не може да се говори сериозно. Не е разумно да се правим на врачки, които се опитват да си измислят нещо", категоричен е Чуков.



Локацията на срещата е ключова



Пред Bulgaria ON AIR международният анализатор заяви, че локацията ще покаже кой от домакините има най-голяма политическа стойност и за двете страни.



"Когато се избира подобна локация, и едната, и другата страна - Русия и САЩ, трансферират авторитет. Затова и Ердоган се опитва максимално бързо да се включи в цялата тази игра. В момента, когато гледаме и говорим само за Украйна, има и друга версия - че на практика те се опитват да урегулират двустранните отношения, Украйна за САЩ не е нещо интересно. Европейците са тези, които са нервни и добре знаят, че когато се заговори за подобна среща, те реагират нервно", коментира Чуков.



Нетаняху си гони целите



"В западната преса имаше съобщение, че Тръмп се е обадил на Нетаняху и му е вдигнал шум за това, което прави в Газа. Често пъти такива информации се пускат, за да може по някакъв начин Тръмп да си измие ръцете. В момента по света има промени. Когато говорим за срещата Тръмп-Путин, виждаме, че вече са включени Индия, Китай. Като се съберат тримата какво ще правят, най-много да си направят пиар", смята анализаторът.