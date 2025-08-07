Арестуваха полицейски офицер в Португалия заради съмнения за трафик на наркотици

© Властите в Португалия арестуваха полицейски капитан по обвинение за пренасянето на наркотици. Става въпрос за поне три контейнера, в които е имало около 1.5 тона кокаин, пише Reuters.



В контейнерите са били пренасяни животински кожи.



Говорителят на съдебната полиция в северния регион коментира, че миризмата от кожите е затруднила работата на разследващите, които вече са разтоварили наркотиците.



Кожите са били "свежи", когато са качени на кораба. Контейнерите са прекарали седмици в открито море. Вследствие на това те акостирали на брега в изключително лошо състояние.



Арестуваният полицейски офицер е бил в дълъг неплатен отпуск. Той е работил в управлението в град Фафе. Местни медии твърдят, че арестуваният офицер е провеждал мащабна операция срещу наркотрафика само преди две години.



При акцията португалската полиция е работила съвместно в сътрудничество с Агенцията за борба с наркотиците на САЩ. Те са открили, че контейнерите съдържат кокаин на пристанището Лейшойнш. Те обаче са ги последвали по целия път до Фафе, където освен дрогата, са открили незаконни оръжия и огромни количества пари в кеш.