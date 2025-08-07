ЗАРЕЖДАНЕ...
|Apple изработи статуетка от 24-каратово злато за американския президент
По време на пресконференцията стана ясно, че технологичният гигант ще инвестира допълнителни 100 млрд. долара в американската икономика. Така общата сума на вложенията на компанията ще нараснат до 600 млрд. долара.
В замяна на това Apple няма да бъде засегната от новите мита върху полупроводниците, стана ясно от думите на Доналд Тръмп. Компаниите, които работят в САЩ ще бъдат освободени от новите такси.
Тим Кук разказа, че статуетката е разработен от бивш ефрейтор в корпуса на Морската пехота на САЩ, който в момента работи за технологичния гигант. В нея има вграден подписа на американския президент.
Доналд Тръмп мечтае за това Iphone смартфоните да се произвеждат изцяло в САЩ. Към момента обаче тази цел все още остава неизпълнена. Според Тим Кук обаче и към момента голяма част от компонентите за устройствата се изработват на американска почва.
