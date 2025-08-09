ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Алиев и Пашинян са готови да номинират Тръмп за Нобелова награда за мир
В речта си по време на церемонията по подписването в Белия дом в петък двамата лидери отдадоха заслугите за прекратяването на десетилетия на конфликт на посредничеството на Тръмп и призоваха Нобеловия комитет да признае усилията му.
Алиев попита: "Кой, ако не президентът Тръмп, заслужава Нобелова награда за мир?“, а Пашинян описа Тръмп като "миротворецът“ зад "пробива“ и заяви, че американският президент "заслужава Нобелова награда".
Споразумението задължава Армения и Азербайджан да "прекратят завинаги всички военни действия, да отворят търговията, пътуванията и дипломатическите отношения и да зачитат суверенитета и териториалната цялост на другата страна", обяви Тръмп.
Двамата лидери си стиснаха ръцете под внимателния поглед на Тръмп, преди да подпишат съвместна декларация, която Белият дом описа като историческа.
Алиев приветства "историческото подписване“ между "страни, които бяха във война повече от три десетилетия“ и заяви: "Днес установяваме мир в Кавказ".
Споразумението включва създаването на транзитен коридор през Армения, свързващ Азербайджан с неговата ексклава Нахчиван.
Тръмп изрази увереност, че двете страни "ще имат отлични отношения“, добавяйки: "Но ако възникне конфликт... те ще ми се обадят и ние ще го разрешим".
Конфликтът между Армения и Азербайджан
Армения, с християнско мнозинство, и Азербайджан, с мюсюлманско, са водили две войни за спорния регион Нагорни Карабах, който Азербайджан си възвърна през 2023 г. с офанзива, която предизвика изселването на над 100 000 етнически арменци.
Пашинян заяви, че мирното споразумение "ще проправи пътя за прекратяване на десетилетия на конфликт между нашите страни и ще отвори нова ера“, като приписа на Тръмп незаменима роля.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Пирин е локализиран!
10:37 / 08.08.2025
Стабилно финансово състояние и ръст на приходите, отчита Благоевград
21:30 / 07.08.2025
България първа в ЕС внедри нова версия на митническа информационна система
14:03 / 07.08.2025
Затруднено е движението в Кресненското дефиле заради катастрофа
09:18 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: