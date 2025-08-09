Алиев и Пашинян са готови да номинират Тръмп за Нобелова награда за мир

© Арменският премиер Никол Пашинян и азербайджанският президент Илхам Алиев в събота съвместно подкрепиха кандидатурата на американския президент Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, след като двете дългогодишни съперничещи си страни от Южен Кавказ сключиха историческо мирно споразумение, съобщава C-SPAN.



В речта си по време на церемонията по подписването в Белия дом в петък двамата лидери отдадоха заслугите за прекратяването на десетилетия на конфликт на посредничеството на Тръмп и призоваха Нобеловия комитет да признае усилията му.



Алиев попита: "Кой, ако не президентът Тръмп, заслужава Нобелова награда за мир?“, а Пашинян описа Тръмп като "миротворецът“ зад "пробива“ и заяви, че американският президент "заслужава Нобелова награда".



Споразумението задължава Армения и Азербайджан да "прекратят завинаги всички военни действия, да отворят търговията, пътуванията и дипломатическите отношения и да зачитат суверенитета и териториалната цялост на другата страна", обяви Тръмп.



Двамата лидери си стиснаха ръцете под внимателния поглед на Тръмп, преди да подпишат съвместна декларация, която Белият дом описа като историческа.



Алиев приветства "историческото подписване“ между "страни, които бяха във война повече от три десетилетия“ и заяви: "Днес установяваме мир в Кавказ".



Споразумението включва създаването на транзитен коридор през Армения, свързващ Азербайджан с неговата ексклава Нахчиван.



Тръмп изрази увереност, че двете страни "ще имат отлични отношения“, добавяйки: "Но ако възникне конфликт... те ще ми се обадят и ние ще го разрешим".



Конфликтът между Армения и Азербайджан



Армения, с християнско мнозинство, и Азербайджан, с мюсюлманско, са водили две войни за спорния регион Нагорни Карабах, който Азербайджан си възвърна през 2023 г. с офанзива, която предизвика изселването на над 100 000 етнически арменци.



Пашинян заяви, че мирното споразумение "ще проправи пътя за прекратяване на десетилетия на конфликт между нашите страни и ще отвори нова ера“, като приписа на Тръмп незаменима роля.