Адвокати за оправдаването на насилието при протестите в Сърбия: Най-крещящата атака срещу независимостта на съдебната система

© На пресконференцията на Белградския център за правата на човека адвокати и активисти предупредиха, че неотдавнашните помилвания или отмени на официални лица, издадени от президента на Сърбия Александър Вучич - включително на отговорните за нападенията срещу студенти - са злоупотреба с институцията на помилването и пряка атака срещу независимостта на прокуратурата и независимостта на съдебната власт.



На конференцията беше обявено, че от януари 2025 г. насам президентът на републиката е помилвал цели 18 лица, сред които пет случая са оценени като особено спорни, тъй като се отнасят до нападения с елементи на тежко насилие срещу участници в протести.



"Не става въпрос за актове на милост, а за най-крещящата атака срещу независимостта на прокуратурата и независимостта на съдебната система досега“, се казва в изявлението с искане към Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет да реагират спешно.



Както беше посочено, президентът и министърът на правосъдието досега не са предоставили на обществеността информация за причините, поради които са предложили и приели тези помилвания, което според организаторите допълнително потвърждава съмненията, че това са политически мотивирани решения, взети със злоупотреба с власт. Пострадалите студенти вече са подали конституционни жалби, а също така обявяват и обжалване пред Европейския съд по правата на човека.



На конференцията говори адвокат Владимир Белянски, представителят на двете пострадали страни, който заяви, че негови клиенти и други нападнати студенти са подали конституционна жалба за помилване на извършителите, които "умишлено и брутално са нападнали няколко студенти, следейки ги с коли, изхвърляйки ги от превозното средство, биейки ги с тояги, ръце и крака“.



"Не сме тук, за да говорим за изолиран инцидент, а за системен проблем, при който изпълнителната власт може да спре всяко наказателно преследване без ограничения“, предупреди Белянски.



Той заяви, че помилванията на четирима активисти на Сръбската прогресивна партия, обвинени в побой над студенти в Нови Сад, по време на който една студентка е получила сериозни телесни наранявания, "са послание, че биещите няма да бъдат подведени под отговорност, ако са на правилната страна“.



В същия тон говори и адвокат Югослав Тинтор, който представлява студентката Кристина Василевич, която по време на една от блокадите в Нови Белград е била блъсната от превозно средство от лице, което по-късно е било помилвано.



"Превозното средство е ударило Кристина с пълна газ, хвърлило я е върху капака, а след това я е изхвърлило на бордюра. При този случай тя е получила фрактура на черепа, контузия на мозъка и кръвоизлив. Това са наранявания, които свидетелстват за опит за утежнено убийство“, каза Тинтор, добавяйки, че първоначално Висшата прокуратура е квалифицирала престъплението като опит за утежнено убийство, но по-късно обвинителният акт е бил променен, без допълнително разследване.



"Прокурорът, който е водил случая, е бил лишен от делото, прехвърлен е на друг, който само е променил квалификацията на престъплението и по този начин е дал възможност за автоматично освобождаване от ареста. След това президентът на държавата обявява помилване“, каза Тинтор и оцени, че "законът се е превърнал във волята на един човек, а съдебната система – във фарсова процедура“.



Той добави, че "няма конкретно, индивидуализирано обстоятелство, което би оправдало подобен акт на милост“ и че "обществеността не знае нищо, освен че това е волята на президента“.



София Мандич от Центъра за съдебни изследвания (CEPRIS) оцени, че подобни действия не са изолирани инциденти, а знак за институционален колапс, предава сръбският ежедневник Danas.







"Кристина Василевич ясно каза - помилването не е акт на милост, когато се злоупотребява с него, то се превръща в оръжие. И то е оръжие не само срещу нея, но и срещу всички нас. Това не е атака само срещу жертвите, това е атака срещу съдебната система като такава“, каза Мандич.



Тя напомни, че гражданите протестират от девет месеца, настоявайки за отговорност за страданието на 16 души, дължащо се, както тя каза, на "груба небрежност и корупция“.



"Помилването на Милица Стоянович, за което научихме в събота, изпрати ясно послание до прокуратурите: всичко, което правите, може да бъде заличено с един телефонен разговор между министъра и президента“, каза тя.



Особено проблематичен, добавя той, е случаят, в който главният прокурор в Белград, Ненад Стефанович, отне делото от изпълняващия длъжността прокурор Йелена Белопалович и го възложи на заместника си, Миодраг Маркович, който след това промени квалификацията на престъплението, отмени искането за задържане под стража и след това призова президента в медиите да помилва подсъдимия.



"CEPRIS ще подаде дисциплинарен доклад срещу Миодраг Маркович заради неправомерно влияние върху съдебната система“, заключи Мандич и призова Висшия съвет на прокуратурата да реагира.



Лекторите заявиха, че пред съдебната система на Сърбия е изпитанието за оцеляване, а пред гражданите е въпросът - дали ще се примирят с факта, че върховенството на закона съществува само докато се преплита с интересите на правителството.



Те изразиха и подозрение, че тази практика може да доведе до ареста и съдебното преследване на министрите Томислав Момирович, Горан Весич и други, заподозрени в отговорност за падането на сенника в Нови Сад, което отне 16 живота.