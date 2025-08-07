ЗАРЕЖДАНЕ...
|Учени разкриха защо не трябва да приемаме кофеин вечер
Данните показват, че приемът на кофеин късно вечер води не просто до будност, а до повишена импулсивност.
Учените са провели експеримента с кофеин върху плодовити мушици. Те са установили, че след приема на пестицида в насекомите се появява "безразсъдно" поведение при летене, като са много по-неспособни да потискат движенията си.
Резултатите от експеримента показват много по-засилено влияние върху мъжките индивиди. Въпреки това обаче, учените правят заключението, че кофеинът влияе толкова негативно и на жените, особено тези, които го приемат преди и по време на нощен труд.
Проучванията продължават, за да бъде установено защо приемът на кофеин през светлите часове на денонощието не оказва такова влияние на организма.
