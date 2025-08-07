Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Учени разкриха защо не трябва да приемаме кофеин вечер
Автор: ИА Фокус 22:42Коментари (0)40
©
Учените разкриха нова причината защо не трябва да приемаме кофеин в късните часове на денонощието. Това пише британския сайт Independent

Данните показват, че приемът на кофеин късно вечер води не просто до будност, а до повишена импулсивност. 

Учените са провели експеримента с кофеин върху плодовити мушици. Те са установили, че след приема на пестицида в насекомите се появява "безразсъдно" поведение при летене, като са много по-неспособни да потискат движенията си. 

Резултатите от експеримента показват много по-засилено влияние върху мъжките индивиди. Въпреки това обаче, учените правят заключението, че кофеинът влияе толкова негативно и на жените, особено тези, които го приемат преди и по време на нощен труд. 

Проучванията продължават, за да бъде установено защо приемът на кофеин през светлите часове на денонощието не оказва такова влияние на организма.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
Поредният изверг – слиза от колата и с бухалка убива беззащитно куче в Тетевен
15:10 / 05.08.2025
Мълния удари къща в село край Кочериново
Мълния удари къща в село край Кочериново
10:08 / 05.08.2025
Дияна Русинова за светофара в Кресна: Когато искаш да не решиш даден проблем, правиш това
Дияна Русинова за светофара в Кресна: Когато искаш да не решиш даден проблем, правиш това
10:09 / 05.08.2025
Разгоряло се е още едно огнище над село Плоски, два хеликоптера участват в гасенето
Разгоряло се е още едно огнище над село Плоски, два хеликоптера участват в гасенето
14:08 / 05.08.2025
Снимаха 36 шофьори в аварийната лента на АМ "Струма"
Снимаха 36 шофьори в аварийната лента на АМ "Струма"
11:43 / 05.08.2025
Полицията откри и унищожи близо половин тон канабис в Пиринско
Полицията откри и унищожи близо половин тон канабис в Пиринско
11:08 / 05.08.2025
Случаите, в които могат да удържат от пенсията ви – сумите вече са и в евро 
Случаите, в които могат да удържат от пенсията ви – сумите вече са и в евро 
16:00 / 05.08.2025
Актуални теми
България в еврозоната
Животните на Фокус
Зверство срещу 18-годишно момиче
Войната в Украйна
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: