Така ще намалите консумацията на алкохол
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 00:12
©
Изследователи са открили ефективен метод за накаране на хората да пият по-малко алкохол: Подчертават повишения риск от рак, който е свързан с прекомерната консумация на алкохол, и го съчетават с броене на всяка една напитка.

Тази конкретна комбинация от послания "защо да намалим“ и "как да намалим“ може да бъде полезна за насърчаване на доброто здраве сред населението, установиха изследователите в проучване от 2021 г.

Разбира се, прекомерната консумация на алкохол не води само до рак . Прекаляването с алкохола е свързано с цяла гама от проблеми , включително преждевременна смърт, сърдечни заболявания, храносмилателни проблеми и повишен риск от деменция .

"Открихме, че съчетаването на информация за алкохола и рака с конкретно практическо действие – броене на напитките – води до намаляване на количеството консумиран алкохол от пиещите“, каза икономистът и психолог Симон Петигрю от Института за глобално здраве "Джордж“ при обявяването на резултатите.

За проучването бяха попълнени три анкети: 7 995 души са попълнили първата, 4 588 от тези хора са попълнили втората три седмици по-късно и 2 687 души са попълнили последната анкета три седмици след това.

Участниците бяха разделени на различни групи и им бяха показани различни реклами и съобщения за пиенето, пише Vesti.bg.

Една комбинация се открояваше в сравнение с контролна група: телевизионна реклама, свързваща алкохола и рака, заедно с предложение да се води броене на напитките, беше една от най-ефективните за насочване на хората да се опитат да намалят приема на алкохол.

Изследователи откриха ефективен начин да насърчат хората да пият по-малко алкохол. (Adrienn/Pexels)

Това беше и единствената комбинация, при която хората действително намалиха значително консумацията си на алкохол през шестте седмици.

Други подходи – като насърчаването на хората да изберат няколко напитки и след това да се придържат към тях – наистина подтикнаха някои от доброволците да се опитат да намалят консумацията им, но имаше ясен победител, базиран на хората, участващи в това проучване.

"Много хора не знаят, че алкохолът е канцероген“, каза Петигрю . "Това е важна информация, до която пиещите алкохол трябва да имат достъп. Но да се каже на хората, че алкохолът причинява рак, е само част от решението – ние също така трябва да им дадем начини да предприемат действия, за да намалят риска си.“

Според Световната здравна организация , консумацията на алкохол може да се отдаде на 7% от преждевременните смъртни случаи в световен мащаб, а повишаването на осведомеността на пиещите за рисковете за здравето е един от начините за справяне с този проблем.

Въпреки че здравните агенции също са търсили начини за намаляване на достъпа до алкохола и по-скъпоструване, в крайна сметка личният избор ще определи дали поведението по отношение на алкохола ще се промени в дългосрочен план.

В това конкретно проучване участниците са избрани да бъдат "демографски представителни за австралийската пиеща общественост“, така че това не е подход, който непременно ще работи другаде – но изглежда, че броенето на напитките ви може да е една от възможностите, които можете да опитате, ако искате да намалите .

"Ресурсите за кампании за намаляване на вредите от алкохола са ограничени, така че е важно да се установи кои послания резонират най-добре, за да се гарантира, че имат най-голям шанс за успех“, каза Петигрю .

Изследването е публикувано в Addictive Behaviors .






