Ще се отървете от стреса с тези дейности

© С днешния стресиращ начин на живот е важно да отделите време, за да правите нещо просто за забавление, като част от грижата за себе си. Въпреки че има много страхотни хобита, от които да избирате, това е списък с хобита, които са особено полезни за облекчаване на стреса. Научете за ползите от всяко от тях и намерете ресурси, за да започнете ново страхотно хоби за облекчаване на стреса.



Градинарство



Градинарството може да бъде чудесен начин за облекчаване на стреса по много причини, включително извеждане на слънце и чист въздух, създаване на по-красива обстановка, в която да се прибирате всеки ден и други.



Разгледайте фотографията



Независимо дали просто се учите да правите по-добри снимки на приятелите и семейството си или се потапяте в света на създаването на истинско изкуство, фотографията може да бъде чудесно хоби. Докато практикувате да виждате света през погледа на фотограф, може да започнете да виждате нещата по различен начин. Крайният резултат? Не само, че имате забавно хоби и дейност, която да наречете свое, но и виждате света като по-красиво място в ежедневието си.



Скрапбукинг



Независимо дали имате няколко снимки или кутии с тях, скрапбукингът може да бъде чудесно хоби. Той съчетава артистичност с воденето на дневник , за да създаде уникално средство за показване на вашите спомени и предаването им на бъдещите поколения. Скрапбукингът предлага много социални възможности (под формата на курсове, събирания и форуми) и почивка от това, което ви стресира, за да създадете нещо красиво, на което и другите могат да се насладят.



Поддържайте аквариум



Наблюдението на аквариумни риби има доказани ползи за здравето, включително намаляване на кръвното налягане и облекчаване на стреса. Поддържането на аквариум с красиви риби може да се счита за полезно хоби, защото изисква редовно (но не прекалено) внимание, има потенциала да ви свърже с други любители на соленоводни риби и ви предоставя възможност да създадете нещо уникално: ваша собствена смесица от риби, скали и растения.



Пъзели



Ангажирането на ума ви с решаването на пъзел може да отклони фокуса ви от това, което ви стресира, и едновременно с това да развие мозъчната ви сила. Крайният резултат е, че получавате приятна почивка, изпитвате известен "поток“ и се връщате към проблемите си с по-свеж и силен ум, което може да ви помогне да се справяте по-добре със стресовите фактори в живота, пише VerywellMind.



Рисуване, живопис и оцветяване



Можете да се свържете с артистичната си страна и да използвате рисуването като начин да обработвате емоциите си, да се разсейвате и да постигнете други ползи за управление на стреса. Крайният резултат ще бъде нещо красиво и лично, на което можете да се насладите или да споделите.



Рисуването носи подобни ползи за управление на стреса като рисуването, но чрез различна техника.



Оцветяването е друга чудесна дейност за облекчаване на стреса, която набира популярност.



Физическа активност или упражнения



Физическата активност може не само да подобри физическото здраве, но и да облекчи стреса и да подобри психическото ви благополучие. Потърсете физическа активност или упражнение, което ви харесва, и започнете да го правите редовна част от живота си. Може да е нещо толкова просто, колкото ежедневната разходка. Други идеи включват присъединяване към местен спортен отбор, записване на курс по упражнения или използване на онлайн тренировки няколко пъти седмично.



Плетене



Освен че ви помага да създавате красиви подаръци за себе си и другите, плетенето ви предоставя възможност за облекчаване на стреса. Повтарящото се движение може да ви вкара в усещане за "поток“ или поне да ви осигури отдушник за нервната енергия.



Музиката има много ползи за здравето и облекчаването на стреса. Докато слушането на музика вероятно може да се счита за хоби, създаването на музика може да бъде още по-мощно хоби за облекчаване на стреса, тъй като може да погълне напълно вниманието ви и да се превърне в средство за творческо изразяване.



Да се научиш да свириш на инструмент като пиано може да облекчи стреса както за теб, така и за околните, тъй като споделяш музиката, която създаваш.



Писане



Много хора са открили, че воденето на дневник е чудесно средство за облекчаване на стреса, а практиката идва с доказани ползи за управление на стреса и здравето! Писането, независимо дали в личен дневник, като любителски автор или дори като професионалист, е хоби, което може да бъде катарзисно и релаксиращо и предоставя нещо чудесно за споделяне с другите.