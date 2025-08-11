ЗАРЕЖДАНЕ...
|Прекомерният прием на кофеин може да доведе до повишен пулс и кръвно налягане
Но колко е "умерено“?
Препоръчителен дневен прием на кофеин Според Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA):
Възрастни: до 400 mg кофеин дневно (около 3–4 стандартни кафета)
Бременни жени: не повече от 200 mg дневно
Юноши (до 18 г.): до 3 mg на килограм телесно тегло
Средно едно еспресо съдържа между 60 и 90 mg кофеин.
Разтворимото кафе – около 50–80 mg на чаша.
Студените и енергийните напитки често съдържат скрити високи количества кофеин.
Какво се случва при прекаляване?
Прекомерният прием на кофеин може да доведе до:
- безсъние
- тревожност
- повишен пулс и кръвно налягане
- раздразнителност и стомашен дискомфорт
- зависимост и симптоми при рязко спиране (като главоболие и умора)
Съвети за безопасна консумация:
- Избягвайте кафе късно следобед или вечер
- Вслушвайте се в сигналите на тялото
- Не използвайте кафето като заместител на сън, вода или балансирана храна
- Правете поне няколко "безкофеинови“ дни в месеца
- Вашето здраве не се нуждае от още едно кафе – нуждае се от баланс и почивка.
При оплаквания – тревожност, безсъние, сърцебиене – потърсете консултация, препоръчват от УМБАЛ "Лозенец".
