Прекомерният прием на кофеин може да доведе до повишен пулс и кръвно налягане

Кафето е една от най-консумираните напитки в света. То стимулира нервната система, повишава концентрацията, а за много хора е сутрешен ритуал. Умерената консумация на кафе може да има и ползи – като подобрено настроение, намален риск от някои хронични заболявания и по-добра физическа издръжливост.



Но колко е "умерено“?



Препоръчителен дневен прием на кофеин Според Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA):



Възрастни: до 400 mg кофеин дневно (около 3–4 стандартни кафета)



Бременни жени: не повече от 200 mg дневно



Юноши (до 18 г.): до 3 mg на килограм телесно тегло



Средно едно еспресо съдържа между 60 и 90 mg кофеин.



Разтворимото кафе – около 50–80 mg на чаша.



Студените и енергийните напитки често съдържат скрити високи количества кофеин.



Какво се случва при прекаляване?



Прекомерният прием на кофеин може да доведе до:



- безсъние



- тревожност



- повишен пулс и кръвно налягане



- раздразнителност и стомашен дискомфорт



- зависимост и симптоми при рязко спиране (като главоболие и умора)



Съвети за безопасна консумация:



- Избягвайте кафе късно следобед или вечер



- Вслушвайте се в сигналите на тялото



- Не използвайте кафето като заместител на сън, вода или балансирана храна



- Правете поне няколко "безкофеинови“ дни в месеца



- Вашето здраве не се нуждае от още едно кафе – нуждае се от баланс и почивка.



При оплаквания – тревожност, безсъние, сърцебиене – потърсете консултация, препоръчват от УМБАЛ "Лозенец".