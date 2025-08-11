Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Прекомерният прием на кофеин може да доведе до повишен пулс и кръвно налягане
Автор: Велизара Ангелова 14:40Коментари (0)71
© National Geographic
Кафето е една от най-консумираните напитки в света. То стимулира нервната система, повишава концентрацията, а за много хора е сутрешен ритуал. Умерената консумация на кафе може да има и ползи – като подобрено настроение, намален риск от някои хронични заболявания и по-добра физическа издръжливост.

Но колко е "умерено“?

Препоръчителен дневен прием на кофеин Според Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA):

Възрастни: до 400 mg кофеин дневно (около 3–4 стандартни кафета)

Бременни жени: не повече от 200 mg дневно

Юноши (до 18 г.): до 3 mg на килограм телесно тегло

Средно едно еспресо съдържа между 60 и 90 mg кофеин.

Разтворимото кафе – около 50–80 mg на чаша.

Студените и енергийните напитки често съдържат скрити високи количества кофеин.

Какво се случва при прекаляване?

Прекомерният прием на кофеин може да доведе до:

- безсъние

- тревожност

- повишен пулс и кръвно налягане

- раздразнителност и стомашен дискомфорт

- зависимост и симптоми при рязко спиране (като главоболие и умора)

Съвети за безопасна консумация:

- Избягвайте кафе късно следобед или вечер

- Вслушвайте се в сигналите на тялото

- Не използвайте кафето като заместител на сън, вода или балансирана храна

- Правете поне няколко "безкофеинови“ дни в месеца

- Вашето здраве не се нуждае от още едно кафе – нуждае се от баланс и почивка.

При оплаквания – тревожност, безсъние, сърцебиене – потърсете консултация, препоръчват от УМБАЛ "Лозенец".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
11:57 / 09.08.2025
Реорганизират движението в отделни участъци на АМ "Струма" за възстановяване на ограничителни системи
Реорганизират движението в отделни участъци на АМ "Струма" за възстановяване на ограничителни системи
08:22 / 09.08.2025
Кюстендилци с бонус почивен ден за август
Кюстендилци с бонус почивен ден за август
16:12 / 09.08.2025
Тома Биков: Правителството да подготви бюджет, който да отхвърли по категоричен начин финансовата политика на Асен Василев
Тома Биков: Правителството да подготви бюджет, който да отхвърли по категоричен начин финансовата политика на Асен Василев
12:48 / 09.08.2025
Райският газ и парализата: За кошмара да проиграеш здравето си за 10 секунди удоволствие
Райският газ и парализата: За кошмара да проиграеш здравето си за 10 секунди удоволствие
08:22 / 09.08.2025
Хеликоптер Black Hawk се включва в гасенето на големия пожар в Сунгурларско, ситуацията в областта се усложнява много
Хеликоптер Black Hawk се включва в гасенето на големия пожар в Сунгурларско, ситуацията в областта се усложнява много
19:17 / 09.08.2025
Гроздан Караджов за скандалния случай на летището в София: Няма да допусна Ryanair да безчинства, това е безчовечно
Гроздан Караджов за скандалния случай на летището в София: Няма да допусна Ryanair да безчинства, това е безчовечно
09:21 / 09.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Конфликт Израел-Газа
Катастрофи в България
Искат забрана на вейпове и енергийни напитки на лица под 18 години
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: