ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Нещата, които ни пречат да отслабнем
Идеалният начин да започнем деня си, за да подпомогнем здравето на мозъка
Причината е, че с напредване на възрастта мускулната маса естествено намалява. А това съответно забавя метаболизма и тялото изгаря по-малко калории в покой. Освен това други значими фактори са хормоналните промени, които настъпват, евентуални проблеми със съня, както и прием на лекарства.
Не бива да забравяме също, че и навиците ни оказват влияние върху управлението на теглото. Ето пет, които да не правим, за да не саботираме усилията си в отслабването и да поддържаме здравословни килограми.
Пренебрегване на силовите тренировки
Ако залагаме на кардио, но пренебрегваме силовите тренировки, изобщо не си помагаме за свалянето на излишното тегло.
Тренировките с тежести са важни, тъй като помагат да поддържаме и заздравим мускулите си, както и да ускорим метаболизма. Когато имаме повече мускулна маса, горим повече калории, дори в покой.
Спазване на модерни диети, които обещават бързи резултати
Модерните диети често обещават бързи резултати. Но те не са устойчив избор за начин на живот, с който да контролираме теглото.
Причината е, че в същината си този вид режими са особено рестриктивни. И въпреки че в началото може да ни се стори, че дават резултат, с времето ефектът им стана обратен, тъй като метаболизмът ни вече се е забавил заради силно ограничения прием на калории.
Подценяване на съня
Когато става дума за отслабване, хората обикновено се концентрират върху храненето и тренировките. Но сънят не е за подценяване, включително и за по-възрастните, които се стремят да свалят килограми. С напредването на годините навиците ни за сън ни може да станат непостоянни, например заради стрес или хормонални промени.
Но в същото време липсата на сън пречи на хормоните, регулиращи глада -лептин и грелин. А този дисбаланс може да се отрази с усещането за повишен апетит, особено за висококалорични храни.
Не адаптираме хранителните си навици според нуждите ни
С напредването на възрастта естествено започваме да се нуждаем от по-малко енергия. И ако продължаваме да се храним по същия начин, не бива да се изненадваме, че качваме килограми. С годините е необходимо да променим хранителните си навици и да ги адаптираме според начина си на живот.
Предвид, че с годините се движим по-малко, ни трябва и по-малко храна. Най-добрият и лесно изпълним съвет, с който да запазим балансирано теглото си, е просто като пропускаме междинните хранения.
Не пием достатъчно вода
От ключово значение е да пием достатъчно вода, тъй като така подпомагаме храносмилането и метаболизма си. И макар че с напредване на възрастта чувството за жажда може да намалее, не бива да допускаме тялото ни да се дехидратира.
Причината е, че жаждата често се бърка с чувството за глад, а това съответно води до по-голямо количество приета храна и натрупване на килограми. Освен това обезводняването може да забави метаболитните процеси на организма и да затрудни ефективното изгаряне на калории, пише Eating Well, цитиран от Lifestyle.bg.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големите пожари в Сакар и Пирин продължават да бушуват
08:08 / 06.08.2025
Пожар наложи евакуация на хотели и къмпинги в Испания
09:01 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: