ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Най-древната професия също мина на евро
Така, ако искате да си вземете момиче за 200 лева на час, може да платите и 102,36 евро. Друга често срещана оферта е 120 лева за 60 минути удоволствие, което се равнява на 51,36 евро. Макар България да влиза в еврозоната от 1 януари 2026 година, еротичният бранш също се подготвя за смяната на валутата. По подобие на някои стоки и услуги проститутките също са с по-високи цени - ако преди време най-популярно беше да се брои по стотачка за час, то сега най-масови са услугите за 200 лева за 60 минути, т.е. ръстът на цените е два пъти.
При по-продължително търсене може да намерите и по-евтини оферти лева (30,68 евро) за час стандартен секс. За по-нестандартни желания трябва да си платите допълнително, а за орална любов цената пада до 40 лева, или малко над 20 евро. Могат да бъдат открити обяви на проститутки и за 60 лева, което е точно 35,79 евро.
Част от момичетата имат допълнителни изисквания, като да се видят и чуят с клиента по видеочат, преди да пристъпят към действия. Или че има ограничения до два пъти секс за час. Има и такива момичета, които изтъкват, че нямат ограничения в броя на клиентите. Най-скъпо продаваното момиче в популярен сайт се е оценила на 1000 лв. за 60 минути (511,29 евро). Има вариант да бъде наета за половин час - 600 лева, както и за два часа - 2000 лева.
Според обявата е на разположение денонощно и има свой терен за интимни срещи.
Момичета за 900 лв. (460,16 евро) и 700 лв. (357,90 евро) са сред другите топоферти, като изтъкват, че могат да бъдат наети и за цяла вечер, което е оценено на 5000 лева, или 2556,54 евро.
Някои от проститутките посочват в обявите си, че приемат плащания и с криптовалути, пише "България Днес" .
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мълния удари къща в село край Кочериново
10:08 / 05.08.2025
Снимаха 36 шофьори в аварийната лента на АМ "Струма"
11:43 / 05.08.2025
Полицията откри и унищожи близо половин тон канабис в Пиринско
11:08 / 05.08.2025
Случаите, в които могат да удържат от пенсията ви – сумите вече са и в евро
16:00 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: