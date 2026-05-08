Документалният филм "Хаберлеа“, посветен на певицата Диана Дафова, ще има специална прожекция на 28 май от 19:00 часа в кино "Люмиер“ в НДК. Лентата е продуцирана от Милена Павлова - основател на Център по себепознание "Орфей“, а режисьор е Петя Ангелова.

"Музиката на Диана носи духовни послания. Тя е една малко по-различна музика - не естрадна, не популярна, а авторска музика, която повдига вибрациите и лекува. Това е толкова необходимо, особено в днешно време", споделя Павлова в предаването "Утрото на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Ася Александрова.

Идеята за филма се ражда след поредица от съвместни събития с Диана Дафова в Център "Орфей". По думите на госта тогава, в периода след пандемията, хората са имали нужда от срещи, вдъхновение и споделена енергия.

"Събрахме хората в едни трудни времена. Хората наистина споделиха, че се чувстват вдъхновени и заредени", казва продуцентът.

Филмът не следва класическия биографичен модел. В него се преплитат документални кадри, художествени похвати и драматургична линия.

"Това не е традиционният биографичен филм. Търсим едни други послания, които стоят в човешкия дух и в човешката душа, които докосват всеки човек", обяснява Милена Павлова.

Заглавието "Хаберлеа" идва от латинското наименование на Орфеевото цвете - символ на безсмъртието и възраждането.

"Това растение може да оцелее при почти невъзможни условия. Дори когато изсъхне напълно, може отново да оживее. Правим алюзия с Диана Дафова и силата на човешкия дух да продължи напред", посочва тя.

Снимките на филма са реализирани на различни локации - в Родопите, Рим, Истанбул, София и киностудия "Бояна". Екипът снима и в района на Кръстова гора именно по време на цъфтежа на Орфеевото цвете.

Сред най-големите предизвикателства по време на работата по филма е било разкриването на по-дълбоката и лична страна на Диана Дафова пред камерата.

"Кинокамерата може да разкаже не само отвън, но и отвътре. Най-трудното беше да успеем да стигнем до дълбокото, така че тя да сподели без страх", разказва Павлова.

Основното послание на "Хаберлеа" е свързано с вярата, устойчивостта и преодоляването на трудностите.

"Човек винаги трябва да вярва. Дори когато всичко изглежда изгубено, то не е изгубено. Никога не трябва да се предава", категорична е тя.

Според Милена Павлова именно трудностите са тези, които изграждат човека.

"Ако нямаме трудности, трябва да се замислим, че нещо не е наред. Трудностите са като ограниченията на пътя - те ни държат в посоката и ни помагат да стигнем до целта", допълва продуцентът.

В края на разговора тя отправи следното послание:

"Това е филм за вътрешния път, който всеки трябва да извърви към себе си. И всеки да го усети през себе си".