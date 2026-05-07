Има нещо, което повечето хора правят напълно машинално след баня – посягат към хавлията, избърсват се и я оставят "да изсъхне". Звучи безобидно. Само че точно тук започва проблемът, твърди ФОКУС.

Истината е, че хавлията ти не е толкова чиста, колкото си мислиш

След всяко използване тя задържа влага, мъртви клетки от кожата и бактерии. Ако я оставиш сгъната, на топло или без добра вентилация, създаваш идеална среда за развитието им. И не – това не е просто "леко неприятна миризма“. Това е реален риск за кожата.

Най-честата грешка

Да използваш една и съща хавлия прекалено дълго. Много хора я сменят "когато започне да мирише". Това вече е късен сигнал. До този момент бактериите са се размножили достатъчно, за да окажат влияние – особено ако имаш чувствителна кожа.

Как това се отразява на тялото ти

Повтарящото се използване на влажна хавлия може да доведе до:

– раздразнения

– поява на пъпки по гърба и раменете

– влошаване на кожни проблеми

Особено ако я държиш в баня без добра вентилация.

Правилният начин, но малко хора спазват

– Оставяй хавлията разгъната, не на топка

– Осигури й въздух – не затворено пространство

– Сменяй я на 2–3 използвания, не "когато се сетиш"

– Пери я на по-висока температура, когато е възможно /90 градуса/

Това са дребни навици, но правят огромна разлика. Според мен повечето хора просто не се замислят и вършат нещата механично. Не изисква усилия. У нас всеки си има персонална кърпа за лице и събствен халат за баня. Просто идва неделята и всичко отива в пералнята.