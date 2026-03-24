"Дисни“ официално представи нов трейлър на игралната версия на хитовата анимация "Моана“, в която Дуейн Джонсън – Скалата шокира феновете с напълно нова визия, информираХоливудската звезда влиза в ролята на полубога Мауи, появявайки се с нетипична за него дълга коса, за да пресъздаде максимално точно анимационния си първообраз.В главната роля на смелата тийнейджърка Моана влиза младата актриса Катрин Лага‘аяя. Интересен факт е, че Аули’и Кравалхо, която озвучи героинята в оригинала от 2016 г. и в продължението от 2024 г., този път заема позицията на изпълнителен продуцент.Режисьор на лентата е Томас Кайл, а сценарият е дело на Дана Леду Милър и Джаред Буш. Музикалната магия на филма е поверена на доказания екип от Марк Манчина, Лин-Мануел Миранда и Опетаиа Фоа’и.Припомняме, че оригиналната анимация бе истински триумф, генерирайки над 643 милиона долара в световния боксофис и получавайки номинации за "Оскар“.Продукцията се реализира от компаниите Seven Bucks Productions и FlynnPictureCo, като сред продуцентите са самият Дуейн Джонсън и Дани Гарсия.Дългоочакваната игрална версия на "Моана“ ще направи своя дебют в кината на 10 юли, обещавайки да пренесе магията на остров Мотунуи в реалния свят с впечатляващи визуални ефекти.