Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"Дисни“ официално представи нов трейлър на игралната версия на хитовата анимация "Моана“, в която Дуейн Джонсън – Скалата шокира феновете с напълно нова визия, информира Plovdiv24.bg. Холивудската звезда влиза в ролята на полубога Мауи, появявайки се с нетипична за него дълга коса, за да пресъздаде максимално точно анимационния си първообраз.

В главната роля на смелата тийнейджърка Моана влиза младата актриса Катрин Лага‘аяя. Интересен факт е, че Аули’и Кравалхо, която озвучи героинята в оригинала от 2016 г. и в продължението от 2024 г., този път заема позицията на изпълнителен продуцент.

Режисьор на лентата е Томас Кайл, а сценарият е дело на Дана Леду Милър и Джаред Буш. Музикалната магия на филма е поверена на доказания екип от Марк Манчина, Лин-Мануел Миранда и Опетаиа Фоа’и.

Припомняме, че оригиналната анимация бе истински триумф, генерирайки над 643 милиона долара в световния боксофис и получавайки номинации за "Оскар“.

Продукцията се реализира от компаниите Seven Bucks Productions и FlynnPictureCo, като сред продуцентите са самият Дуейн Джонсън и Дани Гарсия.

Дългоочакваната игрална версия на "Моана“ ще направи своя дебют в кината на 10 юли, обещавайки да пренесе магията на остров Мотунуи в реалния свят с впечатляващи визуални ефекти.