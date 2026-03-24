Популярната актриса от телевизионните сериали, филми и театъра Антоанета Добрева - Нети обяви края на снимките на "Вяра, надежда, любов", информира. Лентата върви в момента на малкия екран, а зрителите се вълнуват от случващото се и съдбите на героите.Актрисата, позната с десетките си роли в театъра и киното, използва социалните мрежи, за да отбележи своя предпоследен снимачен ден в продукцията. Макар емоцията от раздялата с екипа вече да се усеща, Нети подчерта, че сюжетът на сериала тепърва ще поднася изненади на зрителите.Днес е моят предпоследен снимачен ден в сериала "Вяра, надежда, любов", обяви Нети. Още не се сбогувам… Но вече усещам как една важна част от пътя ми с тази героиня се затваря.А за вас… най-интересното тепърва започва. Сюжетът се заплита все повече и обещава сериозни обрати.И ако искате да ни видите истински – тук и сега, на живо – елате в театъра. Там няма втори дубъл. Каня ви на 27 март в Театър "Българска армия на "Глас“.Ще се радвам да се видим, покани почитателите си актрисата..