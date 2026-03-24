Със сълзи на очите Нети обяви края
Актрисата, позната с десетките си роли в театъра и киното, използва социалните мрежи, за да отбележи своя предпоследен снимачен ден в продукцията. Макар емоцията от раздялата с екипа вече да се усеща, Нети подчерта, че сюжетът на сериала тепърва ще поднася изненади на зрителите.
Днес е моят предпоследен снимачен ден в сериала "Вяра, надежда, любов", обяви Нети. Още не се сбогувам… Но вече усещам как една важна част от пътя ми с тази героиня се затваря.
А за вас… най-интересното тепърва започва. Сюжетът се заплита все повече и обещава сериозни обрати.
И ако искате да ни видите истински – тук и сега, на живо – елате в театъра. Там няма втори дубъл. Каня ви на 27 март в Театър "Българска армия на "Глас“.
Ще се радвам да се видим, покани почитателите си актрисата..
