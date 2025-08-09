Новини
Какво се крие зад екзотичното име Качумбари? 
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:12Коментари (0)5
©
Зад това екзотично име Качумбари се крие една свежа и лека салата, която обаче крие пикантността на района, от който идва - източна Африка. Популярна е в Кения, Танзания и Уганда.

В най-базовата си форма качумбари съдържа добре узрели домати, хрупкав лук, люти пресни чушки и сок от лимон или лайм.

Най-често се сервира с nyama choma (печено месо) или оризови ястия като пилаф. Добавят я и към улична храна като mayai pasua (разполовени варени яйца), различни видове наденички и кървавица.

Няколко съвета:

Ако овкусим нарязаните доматите със сол и ги оставим за 15 минути, можем да отцедим излишната вода и да подобрим вкуса им.

Ако за кратко накиснем нарязания суров лук във вода, ще омекотим острия му вкус.

Добавянето на лимонов или сок от лайм точно преди сервиране освежава салатата.

Необходими продукти:

1/2 глава червен лук, нарязан на тънки филийки

680 г добре узрели домати "Рома" или друг вид, почистени и нарязани

3/4 ч.л. морска сол

1 прясна люта чушка (серано или халапеньо), нарязана на тънки кръгчета

1/2 чаша грубо нарязани листа пресен кориандър

2 с.л. пресен сок от лайм или лимон (или повече, по желание)

Начин на приготвяне:

В голяма купа заливаме нарязания лук с гореща вода от чешмата и оставяме за минута. Отцеждаме и прехвърляме в малка купичка.

Нарязваме доматите, поръсваме ги със сол, разбъркваме и ги оставяме в гевгир да се отцедят поне 15 минути.

Изхвърляме изцедената течност, прехвърляме доматите в купа и добавяме лука, чушката, кориандъра и сока от цитрус. Овкусяваме с още сол и сок, ако е необходимо. По желание може да добавим нарязана краставица и/или авокадо, съветват от Serious Eats, цитирани от lifestyle.bg.






