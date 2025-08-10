Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Христо Крушарски за тайните на фамилия Живкови
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:46Коментари (0)88
© NOVA
Христо Крушарски е човекът, който повече от 30 години е сред най-близките хора до Иван и Тодор Славкови. Той единствен е до Батето и в Сингапур през 2005 година, когато на Конгреса на МОК  е изключен от олимпийското движение.

Крушарски застава пред NOVA за интервю, в което разказва за уроците от Тодор Живков, за веселите моменти и за тежките удари - 20 дни след трагичната смърт на Тодор Славков. 

"Написа ми съобщение, че в него е проговорила Людмила Живкова и има мисия да направи килийно училище в село Асен. За мен е загадка защо не успя да завърши тази мисия. Не мога да повярвам, че той се е самоубил, познавайки него, баща му и дядо му", споделя Крушарски.

Христо Крушарски добави, че е имал заръка от бабата на Тодор Славков да се грижи за него."Тя беше уникален човек. Гръбнакът на всички, желязна жена. Дните преди да почине ми даде заръка да се грижа за Тодор Славков".

"Тодор се опитваше да копира баща си. Баща му беше много интелигентен човек. Иван беше човек, признат от света, не от България. Нашата държава го очерни. Тя очерни фамилията им", споделя още той. 

По думите му приятелството му с Иван Славков започва в едно кафене, след като той излиза от затвора. "С фамилия Живкови се запознавам след 1992 година, когато искахме с Иван Славков да направим партия. Отидохме при Тодор Живков, за да му споделим за намеренията си и да ни даде съвет. Тогава той ни попита дали имаме пари и ни каза да си ги запазим и да не се занимаваме с глупости", каза още Христо Крушарски.

"Научих много неща от Тодор Живков, които използвам и до ден днешен. Той ми казваше, че "Българинът без чатал и ръжен не може да работи". Българинът е готов да го почерпиш, но не и да работи. Това се наблюдава и днес", подчерта той и добави, че Иван Славков никога не се е интересувал от пари.

Още по темата: общо новини по темата: 4
31.07.2025 »
24.07.2025 »
23.07.2025 »
23.07.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Пирин е локализиран!
Пожарът в Пирин е локализиран!
10:37 / 08.08.2025
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
11:57 / 09.08.2025
Реорганизират движението в отделни участъци на АМ "Струма" за възстановяване на ограничителни системи
Реорганизират движението в отделни участъци на АМ "Струма" за възстановяване на ограничителни системи
08:22 / 09.08.2025
Левон Хампарцумян: Еврото ще създаде възможности за бизнеса и ще повиши репутацията на държавата
Левон Хампарцумян: Еврото ще създаде възможности за бизнеса и ще повиши репутацията на държавата
21:31 / 08.08.2025
Министър Караджов: Пореден скандален случай на летище "Васил Левски" в София
Министър Караджов: Пореден скандален случай на летище "Васил Левски" в София
18:37 / 08.08.2025
Търговци на горива сигнализират за недостиг на бензин у нас, каква е причината
Търговци на горива сигнализират за недостиг на бензин у нас, каква е причината
18:38 / 08.08.2025
ГДБОП разби престъпна групировка във Велико Търново, всичките й членове са били част от рокерския клуб Hells Angels
ГДБОП разби престъпна групировка във Велико Търново, всичките й членове са били част от рокерския клуб Hells Angels
15:41 / 08.08.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Лято 2025
Световна черна хроника
Договорът с турската компания "Боташ"
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: