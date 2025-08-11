ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето защо лешниците поскъпват с над 30%
Земеделският министър Ибрахим Юмаклъ определи ситуацията като "един от най-тежките земеделски студове в историята на Турция“. Държавният зърнен съвет очаква реколтата да се свие с 36 % до около 450 000 тона.
Колко поскъпва продуктът?
Платформата Vesper BV изчислява, че тон турски лешникови ядки се търгува за приблизително 9 400 евро – повече от 30 % над цената в началото на годината.
"Цената на лешниците в момента е много висока“, казва основателят Александър Стерк.
Той допълва, че заради скока търговията е замирала и някои производители се опитват да променят рецептурите, за да намалят съдържанието на лешници.
Държавната зърнена агенция определи минимална изкупна цена от около 4,20 евро за килограм – с близо 17 % повече в евро и над 50 % в турски лири спрямо миналата година. Въпреки това Нуритин Караан, председател на земеделската камара в Гиресун, очаква чуждите купувачи "да изкупят бързо наличните количества“, докато за вътрешния пазар ще остане значително по-малка част от реколтата.
Как се отразяват цените на шоколадовите изделия?
Ritter Sport, която преработва няколко хиляди тона лешници годишно, говори за масивно двойно натоварване от скъпите какао и лешници, пише bTV. Подобни предизвикателства усещат и Lindt & Sprüngli, както и мюсли марката Kölln. Улмският производител на ядки Seeberger отбелязва, че макар да купува основно италиански лешници, Турция като най-голям производител влияе върху глобалния пазар и вдига и италианските цени.
Най-големият световен купувач – Ferrero, който потребява приблизително една трета от всички лешници, уверява, че не се очакват прекъсвания на доставките. Компанията посочва, че диверсифицира източниците си с Италия, Чили и САЩ.
Съществуват ли алтернативи?
Производителите вероятно ще се ориентират към други ядки, особено бадеми, които са по-ценово достъпни. Той не очаква нови рязки скокове в цената на лешниците, но предупреждава, че климатичната несигурност остава.
