Една от най-обичаните тв водещи очаква дете от бивш вицепремиер
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:25
© edna.bg
Една от най-обичаните тв водещи на Нова телевизия очаква дете от бивш вицепремиер. Става въпрос за звездата на "Пресечна точка" Анна-Мария Конова.

Бащата на бебето е икономистът Атанас Пеканов, който заемаше поста на служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства в кабинетите на Стефан Янев и Гълъб Донев.

Въпреки че официално остава водещо лице на "Пресечна точка", Анна-Мария Конова в момента не се появява в ефир. На нейно място зрителите виждат Юлия Манолова, която е нейната колежка. Причината е, че журналистката е решила да се отдръпне от екрана и да изчака на спокойствие раждането на детето си, съобщава "Уикенд“.

Досега връзката между Анна-Мария и Атанас Пеканов остава дискретна за широката публика. Въпреки това се твърди, че отношенията им са отдавна – двамата са заедно от няколко години. Говори се, че са се сближили още когато Конова се премества от Би Ти Ви, където стартира кариерата си, в Нова телевизия.

