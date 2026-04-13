Легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков посети Туркменистан. Новината съобщи самият той в социалните мрежи. Причината е програмата на Световната футболна централа (ФИФА) - "Футбол в училище", чрез която легенди на футбола популяризират играта по цял свят.

"Открих още една прекрасна страна, чието сърце тупти с футбола!

В Тюркменистан е пълно с деца, които искат да играят, да се учат, да се развиват! Отношението на хората към мен е просто фантастично!

Благодарение на FIFA и програмата "Футбол в училище" открих още една дестинация, където със сигурност ще се върна един ден!", написа Стоичков в профила си във Facebook.

В прикачените снимки се вижда, че местните са облекли родната легенда в национална носия на страната. Стоичков дори пече популярния в Туркменистан местен хляб чорек или чурек. Това е изделие, което се прави в глинена пещ.

Вижте повече в галерията към статията!