|Унищожиха над един тон канабис в Санданско
В обособена нива в местността "Градището“ са били засадени около 150 канабисови растения с общо тегло около 695 килограма, а в обособена нива в местността "Света Троица“ - около 120 канабисови растения с общо тегло е 617,5 килограма. Общото количество на растенията е около 1 312,5 килограма По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.
