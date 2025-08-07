Стабилно финансово състояние и ръст на приходите, отчита Благоевград

© Община Благоевград публикува за обществено обсъждане Годишен доклад за изпълнение на бюджета, инвестиционната програма, сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за 2024 г.



Отчетът показва стабилно финансово състояние, ръст на приходите и напредък в реализацията на инфраструктурни и социални проекти. Това е първият бюджет на новия управленски екип, който постигна балансирано и прозрачно управление, насочено към устойчиво развитие и подобряване на качеството на живот на гражданите.



Общите приходи на общината за 2024 г. възлизат на 159,2 млн. лева, което е с 32,9 млн. лева повече спрямо 2023 г. Значително е подобрено съотношението между държавни трансфери и местни приходи – от 76:24 през 2023 г. до 70:30 през 2024 г.



Финансовата стабилност се потвърждава и от ръста на събираемостта на приходите от местни данъци. Събираемостта на данък върху недвижимите имоти за 2024 година е 85,26%, тя е с 5 пункта по-висока от средната на национално равнище (80,25%). Към 31 декември 2024 г. изпълнението на плана за приходи от местни данъци е 103%. За сравнение, през 2023 г. изпълнението на този план е било под 90%.



Повишена е събираемостта на неданъчните приходи, които за 2024 г. са 17 953 хил. лева, с 832 хил. лева повече от 2023 година.



Значително намалява общинската задлъжнялост. Към края на 2024 година размерът на дълга като съотношение с планираните приходи и изравнителна субсидия е приблизително 59% при 83,4% в края на 2023 г. С 2,5 пункта% са намалели просрочените задължения - от 3,85% през 2023 г., на 1,35% към 31.12.2024 г.



През 2024 г. са погасени над 3,8 млн. лв. задължения, наследени от предишни мандати. От тях 686 169 лв. към доставчици, 1 855 557,98 лв. към РИОСВ, 56 352,84 лв. към "Електрохолд“. По три съдебни дела срещу Общината от 2021 г. и 2022 г. за натрупани задължения на ЕТ "Маргарита – Перун Костадинов“ са изплатени 1 174 837 лв., погасени са и задължения към "Белви“ ЕООД – 40 518 лв. и към "Електрохолд“ 56 352,84 лв.



2 110 435 лв. са временно предоставените от Общината средства за съфинансиране на 10 проекта по европейски програми.



Към края на април 2025 г. община Благоевград няма просрочени задължения.



Към 01.01.2024 година Община Благоевград има поет (реално усвоен) дълг в размер на 27,1 млн. лева. През годината са усвоени 1,1 млн. лева, от които по кредита за финансиране на ВиК на 11 улици - приблизително 600 хиляди лв. и по кредита за финансиране на липсващи целеви средства – 570 хиляди лева за довършване на ремонта на сградата на Камерна опера и читалището. Извършените разходи за главница и лихви са приблизително 6,8 млн. лева, в това число погашенията по главница са в размер на 6,1 млн. лева. Съотношението на размера на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната субсидия и приходите за община Благоевград е 4 % за 2024 година при максимално допустими 15%,. В края на 2023 година, този показател е 7,5%.



Остатъчният размер на дълга към 31.12.2024 г. е в размер на 22 млн. лева, с 5 млн. лв. по-малко от началото на годината.



През 2024 г. капиталовите разходи на общината достигнаха 17,5 млн. лева – почти два пъти повече от 2023 г. Благоевград е от малкото общини, усвоили 100% от целевата субсидия за капиталови разходи в рамките на годината. Реализирани са ключови проекти в образованието, здравеопазването, културата и благоустройството.



През 2025 г. Община Благоевград продължава да развива инвестиционната си програма и да прилага отговорна финансова политика.



Основен приоритет остава устойчивото развитие на града, модернизацията на инфраструктурата и предоставянето на качествени услуги за гражданите.