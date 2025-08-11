Спипаха трима с доста нарковейпове и течности за тях в Благоевградско

© Наркоотделите към полицейските управления в няколко града от област Благоевград задържаха трима души за притежание на вейпове и течности със синтетична марихуана. Ето и подробности:



При извършена, в следобедните часове на 08.08.2025 г. в района на ул. "Места“ в гр. Петрич, проверка на 18-годишен младеж от града, у него са открити около 9 електронни устройства за цигари тип вейп с пълнители и зарядни за тях, както и пластмасово шише, съдържащо кафеникава течност, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. Младежът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.



Около 17:20 часа на 08.08.2025 г. в района на ул. "Стефан Стамболов“ в гр. Сандански, от органите на реда е проверен 23-годишен мъж от гр. София. У същия е открит найлонов плик с три вейп устройства, всяко от които с по три ампули с течност, която е предоставена за експертиза.



В обедните часове на 08.08.2025 г. в района на ул. "Цанко Церковски“ в гр. Благоевград, у 31-годишен благоевградчанин полицейски служители на 01 РУ-Благоевград намерили пластмасов контейнер, съдържащ около 5 милилитра течност, реагираща положително на канабис. Мъжът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.