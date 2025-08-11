ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Разкриха мащабна измама в пункт за годишни технически прегледи в София, има злоупотреба и с лични данни
На 8 август, след получена оперативна информация, служители на "Икономическа полиция“ в Столичната дирекция на вътрешните работи проведоха специализирана полицейска операция в пункт за извършване на годишни технически прегледи в района на Сточна гара. В акцията взеха участие и представители на ИА "Автомобилна администрация“.
В хода на проверката полицейските служители установили тръбопровод, свързващ газ-анализатора със сонда, към единия край на която бил присъединен маркуч. Проследявайки го, служителите забелязали, че влиза в офисното помещение през прикрита дупка в стената. В съседното помещение същият маркуч бил присъединен към бутилка за газ с прикрепен редуцил-винтил към нея, заедно с два монометъра. От клапана на редуцил-вентила се коригира количеството подаван газ от бутилката, който смесен с газовете от автомобила, довежда до разреждане или насищане на сместа. По този начин се цели покриване на екологичните норми на категорията на съответния автомобил.
Според нормативните изисквания прегледът задължително трябва да бъде осъществен като сондата на газ-анализатора се постави в ауспуха на проверявания автомобил, без да има други свързани устройства по пътя на газовете, които биха довели до промяна на концентрацията им. Газ-анализаторът се използва за измерване на вредните емисии при бензиновите автомобили за допустимостта им при преминаването на годишен технически преглед. Съгласно нормативната уредба лекият автомобил в дадената категория следва да покрива определени изисквания за наличие на въглероден оксид в газовете. Наличието на допълнителна система, включена към основната, влияе пряко върху концентрацията на измерваните газове и по този начин се осъществява манипулиране на данните. В случая информацията, която се подава в ИА "Автомобилна администрация“ не отговаря на стойностите, които показва автомобилът, обект на диагностика, а изготвеният протокол е с невярно съдържание.
По случая е образувано досъдебно производство по чл. 311 от НК. Иззети са газовата бутилка и множество инкриминирани протоколи.
В хода на проверката служителите установили и злоупотреба с лични данни – в протоколите за извършен ГТП на повече от 100 автомобила били вписани данните на едно и също лице, което ги представило пред комисията. 51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел. Разследването по случая продължава.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
11:57 / 09.08.2025
Кюстендилци с бонус почивен ден за август
16:12 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: