Община Благоевград представи публично развитието на социалните услуги през 2026 г.

© Публично обсъждане на проекта за Годишен план за социалните услуги за 2026 година проведе Община Благоевград с представители на местната власт, институции и граждани, ангажирани с темата за развитието на социалната подкрепа в града.



Планът очертава услугите, които се финансират от общинския бюджет и включените в националната Карта на социалните услуги и дава ясна и цялостна рамка на ролята на местната власт в предоставянето на социални услуги.



Годишният план за социалните услуги на Община Благоевград е съобразен с изискванията на Закона за социалните услуги и Националната карта за социалните услуги за 2026 г., както и с нуждите на жителите на общината. Запазва се разнообразието и капацитета на социалните услуги.



Планираният за общината капацитет на социалните услуги за деца е 277 места, от които 51 за резидентна (24-часова) грижа. Капацитетът на услугите за пълнолетни лица е 460 места, 187 от които резидентна грижа. Всички услуги са държавно делегирани дейности.



Проектът на Годишния план за социалните услуги за 2026 година на Община Благоевград е публикуван на официалната интернет страница на общината тук на 9 юли, той бе обсъден на 29 юли от Съвета по социалните въпроси към община Благоевград.



Писмени мнения, предложения и становища могат да се подават до 9 август, включително в деловодството на Община Благоевград (пл. "Георги Измирлиев“ № 1) всеки работен ден от 08:00 до 18:00 ч., или чрез електронната поща Зна адрес: delo@blagoevgrad.bg.