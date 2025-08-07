ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Общество
Криминални
Институции
Други
|Община Благоевград представи публично развитието на социалните услуги през 2026 г.
Планът очертава услугите, които се финансират от общинския бюджет и включените в националната Карта на социалните услуги и дава ясна и цялостна рамка на ролята на местната власт в предоставянето на социални услуги.
Годишният план за социалните услуги на Община Благоевград е съобразен с изискванията на Закона за социалните услуги и Националната карта за социалните услуги за 2026 г., както и с нуждите на жителите на общината. Запазва се разнообразието и капацитета на социалните услуги.
Планираният за общината капацитет на социалните услуги за деца е 277 места, от които 51 за резидентна (24-часова) грижа. Капацитетът на услугите за пълнолетни лица е 460 места, 187 от които резидентна грижа. Всички услуги са държавно делегирани дейности.
Проектът на Годишния план за социалните услуги за 2026 година на Община Благоевград е публикуван на официалната интернет страница на общината тук на 9 юли, той бе обсъден на 29 юли от Съвета по социалните въпроси към община Благоевград.
Писмени мнения, предложения и становища могат да се подават до 9 август, включително в деловодството на Община Благоевград (пл. "Георги Измирлиев“ № 1) всеки работен ден от 08:00 до 18:00 ч., или чрез електронната поща Зна адрес: delo@blagoevgrad.bg.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мълния удари къща в село край Кочериново
10:08 / 05.08.2025
Снимаха 36 шофьори в аварийната лента на АМ "Струма"
11:43 / 05.08.2025
Полицията откри и унищожи близо половин тон канабис в Пиринско
11:08 / 05.08.2025
Случаите, в които могат да удържат от пенсията ви – сумите вече са и в евро
16:00 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: