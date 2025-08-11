ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
При необходимост се извършват профилактична резитба, укрепване или премахване на рискови дървета, но единствено след експертна оценка и в съответствие със законодателството, с грижа към градската екосистема.
Гражданите могат да подават сигнали за опасни дървета и клони чрез платформата "СигналИн“.
Приоритетно се проверяват дърветата в близост до детски площадки и жилищни комплекси.
Общината комбинира санитарните дейности с възстановяване на растителността и засаждане на подходящи за градски условия видове.
