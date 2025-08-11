Мъжът, който се опита да открадне от жена 100 000 лв. в "Дианабад", загази 

© На 8 август ви съобщихме за опит за грабеж, извършен пред клон на банка в столичния квартал "Дианабад".



Днес, 11.08.2024 г., Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо М. Ц., привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 1, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК.



Обвинението спрямо него е за това, че на 08.08.2025 г., около 09:20 ч. в гр. София, ж. к. "Дианабад“ е направил опит да отнеме чужди движими вещи – чанта за лаптоп, съдържаща сумата от 114 000 лв., 2 бр. мобилни телефони и диоптрични очила от владението на Д. С. с намерение противозаконно да ги присвои, като издърпал чантата от ръката на пострадалата.



Опитът е останал недовършен, тъй като дееца е задържан от двама свидетели. Грабежът е в големи размери. За престъплението се предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 5 до 15 години.



Досъдебното производство е образувано на 08.08.2025 г. с постановление на прокурор при СГП и се води от 01 РУ - СДВР под ръководството и надзора на СГП.



С постановление на прокурор при СГП от 09.08.2025 г. М. Ц. е привлечен като обвиняем и е задържан до 72 часа, с оглед довеждането му пред съда.



След запознаване със събраните до момента в хода на разследването доказателства, наблюдаващият прокурор е преценил, че те водят до разумно подозрение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен в това качество, както и че съществува опасност той да извърши престъпление, ако не бъде задържан под стража.



Очаква се днес СГС да насрочи за разглеждане внесеното от СГП искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо М. Ц.