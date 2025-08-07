Новини
Кметът на Банско с гневен пост: Когато градът е пълен с хиляди доволни гости, се намират и такива хора, които се "упражняват" върху имиджа му
Автор: Георги Кирилов 15:17Коментари (0)71
©
"Една тема, която многократно е обсъждана и информацията за нея е обществено достояние от няколко години, отново е в мейнстрийма след публикация в една от социалните мрежи. А именно - съдбата на автогарата в град Банско“, написа в профила си във Facebook кметът на Община Банско Стойчо Баненски.

"Както често се случва, в топ сезоните в Банско, когато градът е пълен с хиляди усмихнати и доволни гости, се намират и такива хора, които се “упражняват" върху имиджа на града в желанието си да привлекат внимание и да изкажат неаргументирано негативно мнение, без да се интересуват от нищо друго, освен няколкоминутна слава чрез виртуални палци под публикация“, допълва той.

Баненски категорично подчертава, че Община Банско работи непрекъснато за предоставяне на максимално добри обществени услуги на гражданите и гостите на града, при условия, които са регламентирани от законодателството на държавата, и според своите финансови възможности. А също - изрично подчертава, че неприкосновената на частната собственост има повелителен характер в българската конституция.

Той припомня, че Община Банско никога не е била собственик на автогарата в Банско. Като сграда и терен те са били собственост на Министерство на транспорта в лицето на бившето държавно предприятие ДАП, а през 90-те години стават собственост на "Пирин Транс" ООД гр. Разлог. До продажбата се стига, защото дружеството не може да стопанисва и поддържа автогарата.

Ето какво още пише кметът на Банско:

От началото на 2020 година имотът, върху който е автогарата, е продаден на намиращия се в съседство хотел. Според заявеното тогава от новите собственици инвестиционно намерение, се предвижда там да се изгради спортна инфраструктура и паркинг, което към днешн дата е направено.

След проведени срещи между кмета на Банско ( по това време Иван Кадев ) и новите собственици е договорено в следващите няколко години автогарата да продължи безвъзмездно да се ползва като такава.

Общественото използване на автогарата като сграда и терен, въпреки, че е частна собственост, продължи до средата на 2024 г. Междувременно бяха предприети поредица от мерки за изграждането на транспортен център, който да съчетава жп гара, автостанция, стоянка за такси и микробуси. По договореност с Държавно предприятие “Национална компания “Железопътна инфраструктура", пътуващите с автобусен и друг автомобилен превоз, могат да ползват чакалнята и сервизния възел в ЖП - гара Банско, които бяха ремонтирани и освежени.

Непредубедените и разумно мислещи хора са наясно, че реализирането на всеки проект изисква проектиране, съгласуване със съответни институции и заинтересовани страни и осигуряване на финансиране. Всичко това изисква време, през което се прилагат временни решения.

До изграждането на транспортния център, пътуващите могат да купуват билети и да получават информация за разписанието от т.н. будка, а чакалня и сервизен възел да ползват в сградата на ЖП- гара Банско.

Важно е да се знае също, че Община Банско не извършва транспортни услуги по междуградските линии. Транспортната схема на територията на Благоевградска област се координира и утвърждава от Областната администрация и ведомствата на Министерство на транспорта, а превозвачите са отдели юридически лица.

Нагнетяването на ненужно напрежение и опитите за създаване на негативен имидж на Банско не носят полза на никого. Всички имаме само и единствено общ интерес Банско, общината и региона да се развиват, хората да живеят добре и комфортно, гостоприемно да посрещаме все повече български и чуждестранни гости, които пътуват по различен начин. Колкото повече са туристите в Банско, толкова повече са възможностите за подобряване на средата и стандарта на живот за всички, в това число и в селищата в цялата страна, защото Община Банско и местния бизнес са коректни и съвестни данъкоплатци на държавата.

Лятото е в разгара си, а културния и спорния календар на община Банско предлагат още безброй възможности. Тук има за всеки по много. Заповядайте да се уверите сами! Очакваме ви!

 






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
