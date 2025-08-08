Новини
Избраха фирмата, която ще трансформира обсерваторията в Благоевград
Автор: ИА Фокус 12:37Коментари (0)54
©
715 250,42 лева без ДДС е предложената цена от "А-Строй" ЕООД за обновяване и разширяване на сградата на Обсерваторията и района около нея в парк "Ловен дом". Това съобщиха от община Благоевград. 

Офертата бе отворена от конкурсна комисия днес, предстои да бъде изготвен протокол, решение за определяне на изпълнител и в случай че няма обжалване ще се премине към подписване на договор за изпълнение.

Първоначално в обявената обществена поръчка документи бяха подадени от две фирми - "А-Строй" ЕООД и "Ник Строй 2000" ЕООД, но последната отпадна заради несъответствие с изискванията, заложени от възложителя.

Прогнозната максимална стойност за извършване на СМР, съгласно критериите на поръчката, е 716 037 лева без ДДС.

В края на месец март тази година кметът Методи Байкушев подписа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) договор за предоставяне на Община Благоевград на 1 147 722 лева безвъзмездна финансова помощ за обновяване на сградата на Обсерваторията и района около нея.

С част от отпуснатите средства ще бъде извършен основен ремонт на сградата на Обсерваторията, какъвто не е правен от години. Предвидени са дейности за осигуряване на достъпна среда, обновяване на екопътеката, засаждане на нова декоративна растителност и изграждане на енергийно ефективно осветление с фотоволтаично захранване. Ще бъде изградена и амфитеатрална сцена.

Предвидено е и изграждане на Планетариум и оборудване на Обсерваторията с модерни телескопи и аксесоари за наблюдение на Слънцето и други небесни обекти.

Дейностите се изпълняват по проект "Интегрирани туристически дейности в трансграничния регион Благоевград – Делчево", който се реализира по Програма ИНТЕРРЕГ VI-A ИПП "България – Северна Македония 2021 – 2027", Приоритет 3 "Интегрирано развитие на трансграничния регион".

Изпълнението му ще даде възможност за модернизиране на туристическата инфраструктура, създаване на нови възможности за отдих и обучение и утвърждаване на Благоевград като център за научен и екологичен туризъм.






