|Двама полицаи от Благоевградско отиват на съд за подкуп
Обвиняемите И.П. и А.И. към м. ноември 2022 г. заемали длъжностите младши автоконтрольор в сектор "Контрол на пътното движение и правоприлагане“ на отдел "Пътна полиция“ при Главна дирекция "Национална полиция“ – МВР.
На 17.11.2022 г., въз основа на заповед на зам.директор на ГДНП, двамата извършвали контрол на пътното движение, проверки на МПС и лица на територията, обслужвана от ОД МВР гр. Благоевград.
Около 15 ч. на посочената дата, в района между градовете Разлог и Банско обвиняемите спрели за проверка товарен автомобил, натоварен с дървесина. Констатирали данни за нарушение по Закона за автомобилния превоз – изтекъл срок на валидност на картата за квалификация на водача. Поискали от него подкуп в размер на 500 лева и получили исканата парична сума, за да не извършват действие по служба – запазване на местопроизшествието, докладване в оперативния дежурен център за нарушението и др.
След това обвиняемите извършили проверка и на документите за превозвания товар – дървесина, собственост на търговско дружество, при която установили несъответствие. Вместо да изпълнят служебните си задължения, касаещи реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение на министъра на МВР, обвиняемите поискали подкуп в размерd на 1500 лева от управителя на дружеството, закупило дървесината. Същият отказал категорично да стори това и на следващия ден сигнализирал в полицията.
На 17.11.2022 г. около 18,40 ч., в района на с. Градево, по време на проверка на друго МПС обвиняемите И.П. и А.И. поискали и приели от водача му 500 лева. Срещу тази сума двамата не изпълнили служебните си задължения при констатирани данни за нарушение по Закона за ветеринарномедицинската дейност - транспортиране на селскостопанско животно (теле).
Деянията са били извършени от обвиняемите чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебно положение – настойчиво отправяне на заплахи към проверяваните водачи и управителя на фирмата.
Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.
