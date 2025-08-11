Задържане под стража за Мартин Цанков, опитал се да открадне над 100 000 лв. от служителка на болница

© На 8 август ви съобщихме за опит за грабеж, извършен пред клон на банка в столичния квартал "Дианабад".



Софийска градска прокуратура (СГП) внесе днес в Софийски градски съд (СГС) искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо М. Ц., привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 1, вр. чл. 198, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1 НК. Обвинението спрямо него е за това, че на 08.08.2025 г., около 09:20 ч. в гр. София, ж. к. "Дианабад“ е направил опит да отнеме чужди движими вещи – чанта за лаптоп, съдържаща сумата от 114 000 лв., 2 бр. мобилни телефони и диоптрични очила от владението на Д. С. с намерение противозаконно да ги присвои, като издърпал чантата от ръката на пострадалата.



Опитът е останал недовършен, тъй като дееца е задържан от двама свидетели. Грабежът е в големи размери. За престъплението се предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 5 до 15 години.



Софийският градски съд определи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинения в опит за грабеж пред банков клон в София. Съдът прие, че деянието е извършено с предумисъл, подготвено е предварително и се отличава с висока степен на обществена опасност, станало е на публично място и е недовършено по независещи от обвиняемия причини.



Определението не е окончателно и подлежи на жалба и/или потест пред САС. В случай на такива съдебното заседание е насрочено за 19 август.



Припомняме, че Мартин Цанков се опита да открадне 114 хиляди лева от служителка на столична болница в края на миналата седмица. Опитът е станал пред клон на банка в "Дианабад".