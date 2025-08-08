Възстановяват мантинели в участъци от АМ "Струма", реорганизират движението

© АПИ От утре - 9 август, до 11 август, за възстановяване на ограничителни системи, повредени при катастрофи по АМ "Струма“ на територията на област Кюстендил ще се променя организацията на движение в отделни участъци. Дейностите ще се изпълняват в аварийната лента, в която ще бъде разположена нужната техниката. Трафикът няма да бъде спиран и ще се осъществява в активната и изпреварващата лента.



Утре -9 август, от 8 ч. до 17 ч. дейности ще се извършват в участъка от 43-и до 75-и км в посока София.



На 10 и 11 август, между 8 ч. и 17 ч. ще се работи в отсечката между 42-и и 85-и км посока Кулата.



Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.