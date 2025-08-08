ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стимул или уловка е 20% отстъпка при бързо плащане на глоба?
Конституционалистът и преподавател по право доц. Христо Орманджиев обясни, че делото пред Конституционния съд е образувано по чл. 150, ал. 2 от Конституцията – т. нар. "косвен контрол“. Това е процедура, при която съдът, ако установи несъответствие между закона и основния закон, може да сезира КС.
"Безспорно разпоредбата дава възможност на лицата, които платят или се откажат да обжалват, да дължат по-нисък размер на глобата. Въпросът обаче е доколко този отказ от обжалване съответства на конституционните разпоредби“, подчерта пред NOVA NEWS доц. Орманджиев.
По думите му подобна "привилегия“ вече съществува в Закона за движение по пътищата и целта ѝ е да се повиши събираемостта на глобите. "Ясно е, че тази разпоредба е направена с оглед на това да се събират допълнителни средства в бюджета“, коментира юристът.
Доц. Орманджиев изтъкна, че Конституцията съдържа принципа на т.нар. "обща клауза“ в чл. 120, според който "гражданите могат да обжалват всички актове, които ги засягат, с изключение на тези, посочени в закона“. "Правото на обжалване е основно конституционно право. По-точно, говорим за правото на защита, което е гарантирано от член 121 на Конституцията“, обясни той.
Ще мога ли да обжалвам, ако платя?
"Ако гражданинът реши да плати глобата в размер на 80% в рамките на 14 дни, той няма да има право да я оспорва повече – губи правото на обжалване“, уточни доц. Орманджиев.
