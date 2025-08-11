Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Собственикът на откраднатия бус в София: За първи път го виждам този човек, досега не се е случвало
Автор: Ваня Кузманова 14:38Коментари (0)54
© Булфото
"За първи път го виждам този човек и за първи път ми се случва такова нещо. Той просто не знае какво прави. Според мен има някакви психични проблеми", каза пред журналисти собственикът на откраднатия бус и стоката в него Йордан Марков.

По думите му шофьорът не е съобразил и е оставил ключовете, а друг служител е бил в буса, но е успял да скочи в движение. "Тогава е успял да се обади", допълни собственикът.

"Ще вземем необходимите мерки, за да не се случват такива неща от наша страна. Нашите служители много бързо реагираха, в порядъка на 1-2 минути бях уведомен", каза още той.

Повече чуйте във видеото.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
11:57 / 09.08.2025
Реорганизират движението в отделни участъци на АМ "Струма" за възстановяване на ограничителни системи
Реорганизират движението в отделни участъци на АМ "Струма" за възстановяване на ограничителни системи
08:22 / 09.08.2025
Кюстендилци с бонус почивен ден за август
Кюстендилци с бонус почивен ден за август
16:12 / 09.08.2025
Тома Биков: Правителството да подготви бюджет, който да отхвърли по категоричен начин финансовата политика на Асен Василев
Тома Биков: Правителството да подготви бюджет, който да отхвърли по категоричен начин финансовата политика на Асен Василев
12:48 / 09.08.2025
Райският газ и парализата: За кошмара да проиграеш здравето си за 10 секунди удоволствие
Райският газ и парализата: За кошмара да проиграеш здравето си за 10 секунди удоволствие
08:22 / 09.08.2025
Хеликоптер Black Hawk се включва в гасенето на големия пожар в Сунгурларско, ситуацията в областта се усложнява много
Хеликоптер Black Hawk се включва в гасенето на големия пожар в Сунгурларско, ситуацията в областта се усложнява много
19:17 / 09.08.2025
Гроздан Караджов за скандалния случай на летището в София: Няма да допусна Ryanair да безчинства, това е безчовечно
Гроздан Караджов за скандалния случай на летището в София: Няма да допусна Ryanair да безчинства, това е безчовечно
09:21 / 09.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Конфликт Израел-Газа
Катастрофи в България
Искат забрана на вейпове и енергийни напитки на лица под 18 години
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: