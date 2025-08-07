Новини
Сметната палата със съмнения за нарушения в няколко общини
Автор: ИА Фокус 22:12 / 07.08.2025Коментари (0)225
©
Сметната палата се е натъкнала на интересна схема свързана с общински дружества в няколко общини, при които се плащали пари без фактури. От одитната институция са предали на данъчните общините Якоруда, Челопеч, Раднево и Перущица, съобщиха от ведомството. Националната агенция за приходите е започнала проверка по случаите. Предстои да бъде установено дали новата схема се прилага и в други общини и доколко сериозни са нарушенията.

Изцяло негативна е оценката за отчета на община Челопеч за 2023 година, показват данните на Сметната палата. При отчета на Якоруда за същата година са открити съществени неточности с приложимата рамка за финансово отчитане, а за несъобразяване със закони са подадени към НАП отчетите на Раднево и Перущица за 2024 година. В част от общините е открита нова схема.

Теодора Бакърджиева, главен одитор методолог към председателя на Сметната палата: "Това бяха констатации при които установявахме недокументирани операции, извършени авансови плащания, доставки и услуги, за които не са издавани фактури и затова изпратихме одитния доклад на НАП и вече имаме информация, че НАП са влезли на проверки и очакваме резултатите от тях."

Данъчната ревизия ще покаже дали има неначислени данъци и доколко нарушенията са сериозни. Потърсихме за коментар общината с изцяло отрицателно мнение на отчета - Челопеч, но до емисията, такъв не беше получен. През първите седем месеца на годината сметната палата е приела 160 одитни доклада като част от тях са изпратени към Агенцията за държавна финансова инспекция, антикорупционната комисия и Агенцията по обществени поръчки.

Теодора Бакърджиева, главен одитор методолог към председателя на Сметната палата: "Основните нарушения, които констатираме са свързани със закона за обществените поръчки, финансовото управление, бюджетната дисциплина.

Сред честите нарушения е авансовото плащане на обществени поръчки без после те да бъдат изпълнени, както и неспазване на лимитите по бюджетите, тоест проверяваните са харчили повече отколкото е разрешено.

Теодора Бакърджиева, главен одитор методолог към председателя на Сметната палата: "В причините обикновено констатираме недобра комуникация, липса на компетентност, сложна правна рамка - това е най-честата причина, която съответно е предпоставка и за неспазване на съответни норми приложими за одитирания от нас въпрос."

Сред сложните одити, които палатата започва е и какви са причините за водната криза у нас. По време на проверката ще бъдат проверени няколко министерства и общини.

Теодора Бакърджиева, главен одитор методолог към председателя на Сметната палата: "Като обичайна практика се стремим да бъдем максимално близо до времето, в което очакваме да връчим одитния доклад, за да бъдем адекватни и полезни и на ръководство и на граждани и на общество, за да се получи актуална информация."

По-големите проверки обаче отнемат по няколко месеца.






Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Колективната отбрана на Европа
Специализирани полицейски операции в страната
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
