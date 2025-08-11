Новини
Радомир Чолаков: Гражданите са най-добрият регулатор
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:28Коментари (0)33
© bTV
Гражданите са най-добрият регулатор. Има и обективни икономически фактори за повишението на цените, и войната в Украйна, и инфлацията, която започна след COVID кризата, и това, че минималната работна заплата беше вдигана и работните заплати, пенсиите бяха вдигнати, значи, нямаше как да не генерира инфлация и в момента пазарът обира инфлацията. Това каза Радомир Чолаков, заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията.

Контролът върху цените на храните

"Има със сигурност и този психологически феномен, че във връзка с въвеждането на еврото, всички казват: "Бе, дай да купуваме сега, защото после ще стане още по-скъпо“. Това, например, се наблюдава, според мене, много ясно пред цената на апартаментите, давай да купуваме бързо, да харчим парите сега, да купуваме апартаменти, защото после ще станат много по-скъпи, което най-вероятно няма да е така“, посочи още Чолаков.

"Това, което органите могат да направят и го правят, е да наблюдават движението на цените. Ние със сигурност ги наблюдаваме и то в определени отрязъци, в които можем да видим дали ще се появят съгласувани практики. Дали при дадена цена на дадена стока, изведнъж някои търговци няма да я вдигнат с един и същи процент. Те знаят, че го наблюдаваме този процес. Това, което правителството направи с изменението на Закона за еврото, със следенето на цените, за което виждате също, че има огромна реакция от страна на търговците, че не е пазарно“, посочи още пред bTV той.

По думите му във форсмажорна ситуация, държавата трябва да се намеси, за да защитава хората.

В момента следим около петстотин търговци в цялата страна. Правим секторен анализ на сектора на храните, така че той е перманентен

"В България българското производство на свинско може да задоволи 37 процента от нуждите ни, а на телешко— 15. Ние не можем да се изхранваме, няма българско производство на месо, което значи, че шейсет и четири процента, шейсет и три от свинското е внос, а осемдесет и пет от телешкото е също внос, и ние няма как да го регулираме това, няма как да регулираме цената на вноса", посочи още Радомир Чолаков.

