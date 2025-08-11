Новини
Проф. Румен Драганов: Продаваме българския туристически продукт доста по-евтино
Автор: ИА Фокус 10:30Коментари (0)36
© БНТ
Влизането в еврозоната ще даде възможност туризмът да направи едно тариране на мястото, на което се намира в Европа, тъй като ние сме подценили, според мен, туристическия продукт на България и го продаваме доста по-евтино. Така че, тук въпросът е вече на национално самочувствие да излезем от тази дупка "колко сме зле", а да станем нормалния член на европейското семейство по отношение на заплатите, по отношение на пенсиите, по отношение на това, което плащаме. Това заявипред БНТ проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози в туризма

"Не би трябвало да има страхове, които са свързани с приемане на еврото, с промяна на каквато и да е цена в туризма, по две причини. Първо, ние работим много отдавна с евро и второто, което е, че причината няма да бъде тази, не че влизаме в евро. Причините могат да бъдат най-различни, тъй като ние непрекъснато подобряваме туристическия продукт, увеличават се заплатите в туризма. Вече ние сме договорили 2026 година. Сега, в момента, тече договорният процес, какво да променим от 1 януари, тъй като договорите са подписани. Нещо повече ще ви кажа, на 12 ноември в борсата в Лондон, в World Travel Market, ние за първи път ще се сблъскаме с това какви продажби имаме за 2026 година, на какви цени. И плюс това, няма туристически сайт, който да казва, че никаква промяна на цената не може да има, след като вие веднъж сте внесли депозити и сте заплатили за туристическата услуга. Това е абсолютен императив. Така че всякакви спекулации, всеки, който ви каже, че ще има някакво увеличение с това основание, това е абсолютна лъжа", каза проф. Драганов.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
