Предадоха на съд обвиняем за престъпление по служба по случая "Златните паспорти"
Автор: Георги Кирилов 19:33
©
Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) по досъдебно производство, придобило обществена популярност като "златните паспорти“, съобщиха от прокуратурата.

Обвинението спрямо него е за това, че в период от 2015 г. до 2020 г., в качеството си на изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, не изпълнил конкретни свои служебни задължения, които са нормативно установени, уточняват от прокуратурата.

В периода 2015 до 2020 г. директор на Агенцията за инвестиции е Стамен Янев. Той беше обвинен в престъпление по служба преди две години, а година по-рано беше освободен от поста.

Според обвинението целта на обвиняемия била да набави облага за чужденци, желаещи да получат разрешение за постоянно пребиваване – на основание инвестиции и вложения – и в последствие – да получат българско гражданство. Облагата се изразявала във възможността чужденците неправомерно да се ползват от правото на пребиваване в България.

"От деянието са настъпили значителни вредни последици, изразяващи се в противоправно ползване от чужденците от привилегиите на разрешението за пребиваване в Република България,  включително и на територията на Европейския съюз, в разколебаване на доверието на обществото в правилното функциониране и осъществяване на правомощията на Българската агенция за инвестиции и в създаване недоверие в дейността на Българската агенция за инвестиции“, са мотивите на прокуратурата.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Национална следствена служба (НСлС), като впоследствие е възложено на Комисия за противодействие на корупцията (КПК), след приемането на Закона за противодействие на корупцията.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.






