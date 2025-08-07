Получаваме противотанковите системи Javelin до края на 2025 година

© Противотанковите системи Javelin ще бъдат доставени в България до края на 2025 година. Това става ясно от писмен отговор на министъра на отбраната Атанас Запрянов на въпрос, поставен от народния представител Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.



В отговора си военният министър посочва, че доставката на противотанковите системи ще бъде синхронизирано с доставките на първите бронетранспортьори Stryker.



Първите 33 машини трябва да бъдат в страната до края на календарната година. Новината бе съобщена от министър Запрянов през месец юни.



Общото количество на Stryker-те, които страната трябва да получи, е 198 броя. Сделката, която бе сключена с General Dynamics за закупуването на бойната техника, е на стойност 2,5 млрд. долара.



Министър Запрянов заявява още, че по договорите, сключени с правителството на САЩ, се предвижда и подготовка на българските военни за използването на въоръжените системи.