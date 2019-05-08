Íàø èçâåñòåí æóðíàëèñò ïðåäðå÷å áëÿñêàâî ïîëèòè÷åñêî áúäåùå íà Ñëàâè

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Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 15:59 / 08.05.2019Êîìåíòàðè (4)82
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Õîðàòà ùå ãëàñóâàò çà Ñëàâè Òðèôîíîâ, çàùîòî çà òÿõ òîé ùå ñèìâîëèçèðà àëòåðíàòèâàòà íà ñòàòóêâîòî. È íÿìà íèêàêâî çíà÷åíèå äàëè òîâà íàèñòèíà å òàêà. Âàæíîòî å êàêâî ùå ìèñëÿò èçáèðàòåëèòå. Ñëàâè Òðèôîíîâ íàïðàâè íàé-óñïåøíèÿ øîó-ïðîäóêò ïðåç ïîñëåäíèòå òðèéñåò ãîäèíè. Èìàéêè ïðåäâèä, ÷å ïîëèòèêàòà îòäàâíà ñå å ïðåâúðíàëà â øîó, íÿìà äà ìó áúäå íèêàê òðóäíî äà íàïðàâè è óñïåøåí ïîëèòè÷åñêè ïðîåêò".




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