Пръскат срещу кърлежи в Благоевград

© Община Благоевград стартира първата за тази година масова дезакаризация на тревните площи в града и малките населени места. Обработката ще се извърши в периода от 1 май до 4 май 2025 г.



Третирането на обществените зелени площи ще се осъществява в нощните часове – от 23:00 до 06:00 ч. Дворовете на детските градини и яслите ще бъдат обработвани целодневно през почивните дни.



Дезакаризация в дворовете на болничните заведения и домовете за социални услуги ще се извършва след 20:00 ч. в почивните дни, като същият режим важи и за дворовете на училищата.



Изпълнителят на дейностите ще поставя обозначителни табели на обработваните терени с предупреждение към гражданите да не влизат в тревните площи в рамките на 24 часа след третирането.



За обезпаразитяването ще се използват разрешени препарати, съгласно препоръчаните дози и концентрации, гарантиращи безопасност за хората и животните при спазване на инструкциите.Дезакаризацията ще се проведе при благоприятни метеорологични условия, при следния график за 1 май:



Тревни площи в/около дворовете на детските градини



– ДГ "Синчец", кв. "Грамада", ул. "Евтим Дрангов" 17А– ДГ "Детски свят", ул. "Марица" 6– ДГ "Усмивка", ул. "Освобождение" 3– ДГ "Първи юни", ул. "Яне Сандански" 3– ДГ № 1 "Ведрица", ул. "Васил Мечкуевски" 40– ДГ № 2 "Света Богородица", ж.к. "Орлова чука", XI ОУ– ДГ № 3 "Детелини", ул. "К. и Я. Хайдукови" 64– ДГ № 4 "Роса", ул. "Менча Кърничева" 39– ДГ № 6 "Щастливо детство", ул. "Свобода" 8– ДГ № 8 "Вечерница", ул. "Григор Пърличев" 15– ДГ № 10 "Мак", ул. "Стоимен Календерски" 15– ДГ № 11 "Здравец", ул. "Лале" 1– ДГ № 12 "Алени макове", ул. "Тодор Александров" 47



Тревни площи в/около дворовете на детските ясли



– ДДЯ № 2 "Радост", ул. "Никола Вапцаров" 45– ДДЯ № 3 "Славей", ул. "Тодор Александров" 74– ДДЯ № 5 "Конче Вихрогонче", ул. "Скаптопара" 4– ДДЯ № 9 "Лебедче", ул. "Скаптопара" 26– ДДЯ № 10 "Макове", ул. "К. и Я. Хайдукови" 35– ДДЯ № 12 "Кокиче", ж.к. "Еленово", бл. 7, 7А– Филиал № 6, ж.к. "Еленово", бл. 164– Филиал № 8, ж.к. "Ален мак", бл. 4А– Детска кухня РП № 3, ж.к. "Еленово" – здравен център



Тревни площи в/около училищата



– ПМГ и ЕГ, ул. "Марица" 4– НХГ "Св. св. Кирил и Методий", ул. "Цанко Церковски" 2– СУИЧЕ "Св. Климент Охридски", ул. "Брегалница" 2– II ОУ "Димитър Благоев", ул. "Митрополит Борис" 2– III ОУ "Димитър Талев", бул. "Св. св. Кирил и Методий" 13– IV ОУ "Димчо Дебелянов", кв. "Грамада", ул. "Осогово" 9– V СУ "Георги Измирлиев", ул. "Христо Чернопеев" 16– VI СУ "Иван Вазов", ул. "Яне Сандански" 1– VII СУ "Кузман Шапкарев", ул. "Илинден" 13– VIII СУ "Арсени Костенцев", ж.к. "Еленово", ул. "Явор"– IX ОУ "Пейо Яворов", ж.к. "Ален мак", ул. "Борис Ангелушев"– XI ОУ "Христо Ботев", ж.к. "Орлова чука"– ЦСОП – Център за социална образователна подкрепа, ж.к. "Еленово", ул. "Свобода" 3– ПГТЛП – Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост, ул. "Васил Левски" 60– ПГСАГ – Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, ул. "Тодор Александров" 56– ПГИ – Професионална гимназия по икономика, ж.к. "Ален мак", ул. "Борис Ангелушев"– БПГ – Благоевградска професионална гимназия, ул. "Иван Михайлов" 62– ОДК, ул. "Сергей Румянцев" 2



Тревни площи около детски площадки



– ж.к. "Струмско", ж.к. "Ален мак"– Детска площадка пред бл. 1, ж.к. "Струмско-център"– Детска площадка до бл. 24, зад бл. 22, ж.к. "Струмско-център"– Детска площадка зад бл. 16, ж.к. "Струмско", ул. "Броди"– Детска площадка зад бл. 18, ж.к. "Струмско", ул. "Броди"– Детска площадка зад бл. 17–19, ж.к. "Струмско", ул. "Струма"– Спортна площадка при бл. 9–13, ж.к. "Струмско", ул. "Струма"– Детска площадка зад бл. 34, ж.к. "Струмско", ул. "Броди"– Детска площадка зад бл. 40–42, ж.к. "Струмско", ул. "Броди"– Детска площадка бл. 24, ж.к. "Струмско", ул. "Броди"– Детска площадка бл. 36, ж.к. "Струмско", ул. "Броди"– Детска площадка между бл. 3–5, ж.к. "Струмско", ул. "Яне Сандански"– Детска площадка до Дом за стари хора "Света Петка", ж.к. "Струмско", ул. "Освобождение"– Детска площадка зад бл. 4–5, ж.к. "Ален мак"– Детска площадка зад бл. 15–16, ж.к. "Ален мак"– Детска площадка зад бл. 13–17, ж.к. "Ален мак"– Детска площадка зад бл. 34, ж.к. "Ален мак"– Детска площадка зад бл. 35, ж.к. "Ален мак", ул. "Б. Ангелушев"– Детска площадка между бл. 38–39, ж.к. "Ален мак"



Зелени площи в междублоковите пространства



– ж.к. "Ален мак" и ж.к. "Бялата висота"– Парк "Струмско-център" с детски площадки, ж.к. "Струмско-център"– Парк "Струмско-север" с детски площадки, ж.к. "Струмско-север"– Зелени площи в междублоковите пространства, ж.к. "Струмско" и кв. "Старо Струмско".