Lidl раздава 300 000 лв. за пазаруване през август

© 1000 късметлии могат да спечелят по 300 лв. за пазаруване в магазините на Lidl



През целия август Lidl дава възможност на клиентите си да спечелят един от 1000 ваучера за пазаруване в магазините на веригата на стойност 300 лв. Участието в играта е лесно и достъпно за всички потребители на мобилното приложение Lidl Plus.



За всяка покупка на стойност минимум 40 лв. в един касов бон в периода от 4 до 31 август, при която клиентите сканират на касата приложението Lidl Plus, получават 1 точка. При 4 събрани точки клиентите имат възможност за участие в играта. Покупка на стойност 50 лв. означава 1 спечелена точка в приложението. Покупка на стойност от 120 лв., сканирана с Lidl Plus, означава 3 събрани точки и т.н. до изчерпване на стойността на съответната покупка. Когато в апликацията се генерира поне една възможност за участие, участникът ще бъде поканен да заяви желание за участие в играта бързо и лесно директно през приложението, натискайки бутон "Потвърди участие“ (с което регистрира своето участие). Всеки участник може да се включи неограничен брой пъти, като всяко потвърдено участие носи шанс за печалба.



В началото на всяка седмица, в периода на кампанията, на случаен принцип ще бъдат теглени по 250 печеливши. Те ще получат ваучер за пазаруване на стойност 300 лв., който могат да използват без ограничение за вида продукти в магазините на Lidl в страната. С наградата всяко семейство може да започне и подготовката за първия учебен ден, който скоро предстои.



Последните победители ще бъдат изтеглени на 1 септември, а имената на всички печеливши ще бъдат публикувани на www.lidl.bg/igra. Късметлиите ще бъдат уведомени чрез нотификация в Lidl Plus, както и по телефон или имейл, регистриран в приложението.



Пълните правила на играта могат да бъдат открити в Lidl Plus и на www.lidl.bg/igra.



Освен шанса за спечелване на атрактивни награди, потребителите на мобилното приложение Lidl Plus могат да спестят още над 200 лв. от общата стойност на пазаруването месечно, ако се възползват от всички налични купони и отстъпки. По този начин всеки може умно да оптимизира своя седмичен или месечен пазар и да спести средства и време за важните неща.