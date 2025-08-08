ЗАРЕЖДАНЕ...
|ГДБОП разпространиха снимки от спеакцията във Великотърновско
"Фокус" припомня, че операцията се проведе на територията на седем области - Велико Търново, София, Пловдив, Русе, Плевен, Бургас и Варна. Действията са извършени под надзора на Окръжна прокуратура - Велико Търново. Към наказателна отговорност са привлечени 12 лица, като мярка на 5 от тях е "задържане под стража". Двама са идентифицирани като основатели на ОПГ-то. За останалите са определени различни гаранции.
При проведените действия са установени и иззети различни по вид веществени доказателства, сред които оръжие, различни видове метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, тактически колани с белезници, спрей, както и радиостанции, електронни устройства, мобилни телефони, документи и парична сума в брой.
"Мащабът на операцията показва потенциала на МВР да противодейства на престъпните структури в страната", каза ръководителят на операцията от страна на службата комисар Борислав Трайков от ГДБОП.
От страна на прокуратурата се счита, че делото е изяснено. Разследването е продължило дълго време, но е всеобхватно. Подготвя се внасянето му в съда заради събраните доказателства, съобщи говорителят на ОП-Велико Търново.
