|Диана Русинова към АПИ: Този участък категорично не е обезопасен и инцидентите тук няма да спрат
Тя добави и още факти: "За съжаление, резултатите показват точно обратното. Този участък не само, че не е обезопасен, но и остава изключително опасен. Според измерванията значителни части от трасето имат стойности SRT под минималната безопасна граница от 55, което означава, че рискът от тежки пътнотранспортни произшествия е реален и постоянен.
Само преди няколко месеца на това място стана тежка катастрофа с ранено дете и водач, на когото по-късно ампутираха краката. Целта на проверката беше да установим дали АПИ е изпълнила краткосрочните мерки, които сама си постави. Най-съществената от тях – подмяната на асфалтовото покритие – не е изпълнена.
Анализът на резултатите, приравнен към SRT, показва значителни сегменти, които са в диапазона 35–45, далеч под изискваните 55.
В най-лошите участъци стойностите падат до 20–25 SRT, което е изключително опасно, особено при мокри условия. Има отделни кратки зони с SRT над 55, но те не компенсират цялостната опасност. Неравномерността в сцеплението води до непредсказуемо поведение на автомобила при аварийни маневри.
Този участък категорично не е обезопасен!
Докато стойностите на сцепление остават под минималните стандарти, инцидентите тук няма да спрат. Вие носите отговорност за всяко следващо произшествие, защото сте обявили за безопасен път, който по обективни данни е опасен".
