Диана Русинова към АПИ: Този участък категорично не е обезопасен и инцидентите тук няма да спрат
Автор: Цвети Христова 10:29
© Facebook
Започвам седмицата с информация за още едно измерване на сцеплението на асфалтовото покритие, което направихме през изминалата седмица с колегите ми от European Center for Transport Policies. Този път тествахме за съпротивление на хлъзгане/приплъзване участък от път II-15 при км 65+930 – място, което АПИ официално обяви като вече обезопасено. Това заяви експертът от Европейския център за транспортни политики Диана Русинова във Facebook.

Тя добави и още факти: "За съжаление, резултатите показват точно обратното. Този участък не само, че не е обезопасен, но и остава изключително опасен. Според измерванията значителни части от трасето имат стойности SRT под минималната безопасна граница от 55, което означава, че рискът от тежки пътнотранспортни произшествия е реален и постоянен.

Само преди няколко месеца на това място стана тежка катастрофа с ранено дете и водач, на когото по-късно ампутираха краката. Целта на проверката беше да установим дали АПИ е изпълнила краткосрочните мерки, които сама си постави. Най-съществената от тях – подмяната на асфалтовото покритие – не е изпълнена.

Анализът на резултатите, приравнен към SRT, показва значителни сегменти, които са в диапазона 35–45, далеч под изискваните 55.

В най-лошите участъци стойностите падат до 20–25 SRT, което е изключително опасно, особено при мокри условия. Има отделни кратки зони с SRT над 55, но те не компенсират цялостната опасност. Неравномерността в сцеплението води до непредсказуемо поведение на автомобила при аварийни маневри.

Този участък категорично не е обезопасен!

Докато стойностите на сцепление остават под минималните стандарти, инцидентите тук няма да спрат. Вие носите отговорност за всяко следващо произшествие, защото сте обявили за безопасен път, който по обективни данни е опасен".






