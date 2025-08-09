Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
България е в топ 5 в Европа по продажби на жилища
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:20Коментари (0)54
© Plovdiv24.bg
Анализ на Института за пазарна икономика показва, че в България поскъпването на жилища е с най-ускорени темпове сред страните в ЕС.

Страната ни е сред водещите пет в Европейския съюз по ръст на продажбите на жилища през юни. Пазарът се подхранва от исторически рекордно ниски стойности на лихвите по жилищните кредити от около два процента и половина, а новоотпуснатите заеми за жилища през юни достигат един млрд. лв.

През второто тримесечие, ръстът на годишна база на продажбите на жилища в България ни нарежда трети в Европейския съюз като само през юни ръстът на сделките е с почти 7% в сравнение с година по-рано. И това, на фона на двуцифреното увеличение на цените на имотите. 

Лихвите по жилищните кредити през май и юни падат до рекордно ниските нива от 2,43% и увеличават дълга на домакинствата към банките до повече от 51 млрд. лева, с 21% по-висок от юни 2024 година. 

С анализа си, експертите икономисти алармират, по думите им, за "кредитна експензия" от страна на банките, която може да постави в риск икономиката на страната, информира националното радио.

Ускореното кредитиране на имотния пазар поставя икономическите дейности под зависимостта от вътрешното търсене и кредитната активност на банковия сектор, предупреждава авторът на изследването Лъчезар Богданов. И твърди, че охлаждането е неизбежно и тогава дори само спиране, а не свиване на растежа може да засегне много стопански сектори, информира Bulgaria ON AIR.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Пирин е локализиран!
Пожарът в Пирин е локализиран!
10:37 / 08.08.2025
Стабилно финансово състояние и ръст на приходите, отчита Благоевград
Стабилно финансово състояние и ръст на приходите, отчита Благоевград
21:30 / 07.08.2025
Кметът на Банско с гневен пост: Когато градът е пълен с хиляди доволни гости, се намират и такива хора, които се "упражняват" върху имиджа му
Кметът на Банско с гневен пост: Когато градът е пълен с хиляди доволни гости, се намират и такива хора, които се "упражняват" върху имиджа му
15:17 / 07.08.2025
България първа в ЕС внедри нова версия на митническа информационна система 
България първа в ЕС внедри нова версия на митническа информационна система 
14:03 / 07.08.2025
Български военен контингент заминава за участие в стабилизиращите сили на НАТО в Косово
Български военен контингент заминава за участие в стабилизиращите сили на НАТО в Косово
15:14 / 07.08.2025
Шуменското плато пламна! Не е ясно дали черният леопард се е спасил от стихията
Шуменското плато пламна! Не е ясно дали черният леопард се е спасил от стихията
21:31 / 07.08.2025
Затруднено е движението в Кресненското дефиле заради катастрофа
Затруднено е движението в Кресненското дефиле заради катастрофа
09:18 / 07.08.2025
Актуални теми
Конфликтът между Азербайджан и Армения
Поскъпване на хранителните продукти
България и Войната в Украйна
България в еврозоната
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: